Johnny Herbert heeft uit de doeken gedaan dat Mercedes zich klaar maakt om nogmaals te proberen Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing. Iets wat ten koste zou gaan van het zitje van de leider in het wereldkampioenschap, George Russell.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt Max Verstappen graag aan zijn line-up toe te voegen. De Oostenrijker leek afgelopen jaar lange tijd dichtbij. Voor het eerst werden de geruchten die vrijwel ieder seizoen de kop op steken, bevestigd door de hoofdrolspelers: Mercedes voerde inderdaad gesprekken met het kamp van Verstappen over een eventuele overstap voor het seizoen van 2026. In de zomer maakte de viervoudig wereldkampioen Formuel 1 echter tussen neus en lippen door bekend dat hij 'gewoon' bij Red Bull Racing zou blijven. Het is een publiek geheim dat de Limburger de wens heeft om zijn hele Formule 1-carriere in dienst van de Oostenrijkse grootmacht af te werken.

'Mercedes wil opnieuw proberen Verstappen los te weken'

Red Bull Racing is echter teleurstellend aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1 begonnen. Alhoewel Verstappen zich naar eigen zeggen los van de performance vna de RB22 mateloos irriteert aan de nieuwe reglementen, is het inmiddels pijnlijk duidelijk dat Laurent Mekies de boel vooralsnog niet op de rit heeft. De auto van Red Bull Racing kampt met overgewicht, een gebrek aan balans, betrouwbaarheidsproblemen rondom de gloednieuwe motor en een in hoog tempo leeglopende batterij. In de podcast Stay On Track onthult Johnny Herbert dat Mercedes wederom een poging zou willen doen om van de gelegenheid gebruik te maken en Verstappen los te weken.

Russell wederom op de schopstoel?

"Ik hoor opnieuw geruchten rondgaan over dat Max niet tevreden is bij Red Bull Racing en dat Mercedes hem misschien binnen wil halen", aldus de voormalig FIA-steward. "Dat zou betekenen dat ze George laten gaan." Dat een dergelijke transfer ten koste zou gaan van Russell, gelooft ook Damon Hill: "Kimi is de protegé van Toto Wolff", vult de voormalig wereldkampioen aan. "Hij heeft zijn reputatie op het spel gezet om deze jongen binnen te halen. George doet ondertussen al jaren lang zijn best om indruk te maken op Mercedes. Vorig jaar leidde dat tot langdurige contractonderhandelingen. Toto stond niet bepaald te springen om George een nieuw contract aan te bieden."

