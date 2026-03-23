Haase and Verstappen battling in NLS2

Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"

Haase and Verstappen battling in NLS2 — Foto: © IMAGO
Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen was afgelopen weekend op de Nürburgring verwikkeld in een prachtig duel met Audi-coureur Christopher Haase. De Duitser was naar eigen zeggen volledig uitgeput na het duel met de viervoudig wereldkampioen Formule 1, maar heeft er intens van genoten.

Max Verstappen nam afgelopen zaterdag deel aan de GT3-race op de Nürburgring. Samen met teamgenoten Jules Gounon en Dani Juncadella kwam de Limburger namens Verstappen Racing in actie tijdens de vier uur durende race. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing kwam als eerste over de streep in de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie, maar de Limburger en zijn teamgenoten moesten de zege enkele uren na afloop weer inleveren. Het team had zeven sets banden gebruikt, waar er maximaal zes waren toegestaan.

Een prachtig duel

Aan het plezier dat Verstappen heeft beleefd, zal de diskwalificatie echter weinig afdoen. Hetzelfde geldt voor de tegenstanders van de viervoudig wereldkampioen. Zo vocht Verstappen in de openingsfase een prachtig duel uit met Audi-coureur Christopher Haase. Haase zegt daarover tegenover GPFans: "Het was zo ontzettend leuk. Ik denk dat ik al heel lang niet meer zoveel plezier heb gehad tijdens het racen. Eerlijk gezegd ben ik helemaal uitgeput. Er waren verschillende stukken waar Max iets sneller was, en dan was ik weer iets sneller. Ja, het was gewoon geweldig racen. Je bijt op je tanden, geef alles, geniet van de motorsport en trap het gaspedaal in. Gewoon vol gas. Vol gas tot het einde!"

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

  • Gisteren 15:33
  • 6
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China

  • Gisteren 11:13
  • 6
Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring

Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring

  • Gisteren 09:04
  • 17
Van Haren pareert kritiek op Verstappen: 'Te makkelijk, dat is lulkoek'

Van Haren pareert kritiek op Verstappen: 'Te makkelijk, dat is lulkoek'

  • 1 uur geleden
  • 1
Red Bull moet compromis vinden met RB22: "Als je op dat gebied slecht presteert..."

Red Bull moet compromis vinden met RB22: "Als je op dat gebied slecht presteert..."

  • Gisteren 20:51
  • 3
Verstappen waarschuwt over besluitvorming F1-regels: "Het is politiek, ik ben niet dom"

Verstappen waarschuwt over besluitvorming F1-regels: "Het is politiek, ik ben niet dom"

  • Gisteren 18:47
  • 5

Net binnen

08:02
'Ferrari grijpt kans tijdens afgelaste races en gaat testen op Monza'
06:59
Van Haren pareert kritiek op Verstappen: 'Te makkelijk, dat is lulkoek'
22-3
Recap
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap
22-3
Red Bull moet compromis vinden met RB22: "Als je op dat gebied slecht presteert..."
22-3
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput" Max Verstappen

Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"

14 minuten geleden 1
Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring BREAKING!

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring

21 maart 2026 20:42 12
Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong Samenvatting race

Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

21 maart 2026 16:10 12
Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG Samenvatting kwalificatie

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

21 maart 2026 10:05 14
