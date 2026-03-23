Max Verstappen was afgelopen weekend op de Nürburgring verwikkeld in een prachtig duel met Audi-coureur Christopher Haase. De Duitser was naar eigen zeggen volledig uitgeput na het duel met de viervoudig wereldkampioen Formule 1, maar heeft er intens van genoten.

Max Verstappen nam afgelopen zaterdag deel aan de GT3-race op de Nürburgring. Samen met teamgenoten Jules Gounon en Dani Juncadella kwam de Limburger namens Verstappen Racing in actie tijdens de vier uur durende race. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing kwam als eerste over de streep in de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie, maar de Limburger en zijn teamgenoten moesten de zege enkele uren na afloop weer inleveren. Het team had zeven sets banden gebruikt, waar er maximaal zes waren toegestaan.

Een prachtig duel

Aan het plezier dat Verstappen heeft beleefd, zal de diskwalificatie echter weinig afdoen. Hetzelfde geldt voor de tegenstanders van de viervoudig wereldkampioen. Zo vocht Verstappen in de openingsfase een prachtig duel uit met Audi-coureur Christopher Haase. Haase zegt daarover tegenover GPFans: "Het was zo ontzettend leuk. Ik denk dat ik al heel lang niet meer zoveel plezier heb gehad tijdens het racen. Eerlijk gezegd ben ik helemaal uitgeput. Er waren verschillende stukken waar Max iets sneller was, en dan was ik weer iets sneller. Ja, het was gewoon geweldig racen. Je bijt op je tanden, geef alles, geniet van de motorsport en trap het gaspedaal in. Gewoon vol gas. Vol gas tot het einde!"

