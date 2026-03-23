Erik van Haren is kritisch op de geluiden dat Max Verstappen enkel klaagt over de nieuwe reglementen omdat de resultaten dit jaar tegenvallen. Volgens Van Haren is de onvrede van de Limburger zeker niet gebaseerd op de huidige ranglijst, zo vertelt hij in de Formule 1-podcast van De Telegraaf.

De suggestie dat de kritiek van Verstappen op de 2026-regels, die hij eerder vergeleek met "Mario Kart", voortkomt uit frustratie over het gebrek aan snelheid bij Red Bull Racing, wordt door Van Haren resoluut naar het rijk der fabelen verwezen. "Verstappen had wel anders gepraat als hij nu vooraan had gereden, maar dat vind ik een beetje te makkelijk. Hij heeft dit in 2023 al gezegd over deze reglementen, hij heeft het in Barcelona al gezegd en hij heeft het in Bahrein bij de testdagen al gezegd, nog voordat we één race hadden gereden. Dus dat is ook lulkoek", zo stelt de verslaggever.

De gemiste overstap naar Mercedes

Naast de discussie over de reglementen reageert Van Haren ook op de bewering dat Verstappen vorig jaar de overstap naar Mercedes had moeten maken. Hoewel Mercedes momenteel domineert met George Russell en Kimi Antonelli op de eerste twee plekken in het kampioenschap, was een vertrek bij Red Bull vorig jaar technisch gezien onmogelijk. Verstappen stond tijdens de zomerstop van vorig jaar namelijk in de top drie van het wereldkampioenschap, waardoor een specifieke ontsnappingsclausule in zijn contract niet geactiveerd kon worden. Van Haren benadrukt dat de situatie destijds heel anders was dan men nu doet voorkomen. "Natuurlijk was er interesse van Mercedes en heeft hij daarover nagedacht, maar we doen nu allemaal net alsof er een contract klaarlag waar alleen een handtekening aan ontbrak. We zijn even vergeten dat hij die prestatieclausule helemaal niet kon lichten in de zomer. Zo makkelijk was het allemaal niet", legt hij uit.

Inhaalslag Red Bull

Bovendien was er vorig jaar weinig reden voor Verstappen om aan te nemen dat Red Bull dit seizoen zo ver terug zou vallen. Terwijl het team nu slechts de zesde plek bij de constructeurs bezet, was de vormcurve aan het eind van vorig seizoen nog hoopgevend. De Red Bull-Ford krachtbron kampt nu echter met betrouwbaarheidsproblemen en technische mankementen, wat in schril contrast staat met de eerdere verwachtingen. Volgens Van Haren wordt er nu te makkelijk geoordeeld met de kennis van vandaag. "Mensen vergeten ook nog dat Red Bull de tweede helft van vorig seizoen een enorme inhaalrace heeft ingezet en Verstappen nog bijna kampioen werd. Alle signalen waren op dat moment gewoon superpositief richting Red Bull toe", aldus de journalist.

