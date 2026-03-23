Sainz roept Williams op tot actie: 'We hebben te veel problemen op te veel vlakken'
Carlos Sainz is totaal niet te spreken over hoe het momenteel allemaal verloopt bij het team van Williams. De Spanjaard stelt dat de renstal uit Grove op meerdere fronten tekortschiet en dat er dringend stappen gezet moeten worden om de aansluiting met de rest van het veld te vinden. Volgens Sainz kampt het team met te veel problemen op te veel verschillende gebieden, wat een succesvolle start van dit seizoen in de weg staat.
Hoewel Williams vorig jaar nog een van zijn sterkste seizoenen in tijden kende, waarbij Sainz na zijn overstap van Ferrari direct twee podiumplaatsen in de wacht sleepte, is de realiteit dit jaar een stuk weerbarstiger. Het team hoopte met de nieuwe reglementen voor dit seizoen een grote sprong voorwaarts te maken, maar de voorbereiding verliep verre van vlekkeloos. Zo was Williams het enige team dat ontbrak bij de vijfdaagse shakedown in Barcelona eerder dit jaar, wat de basis legde voor de huidige achterstand.
Te veel problemen
Sainz windt er geen doekjes om dat de huidige vorm van het team niet voldoet aan de verwachtingen. "We weten dat we te langzaam zijn. We zijn te langzaam vergeleken met waar we wilden zijn en vergeleken met waar we hadden verwacht te zijn", aldus de coureur. Hij benadrukt dat de problemen niet tot één specifiek onderdeel beperkt blijven. "Eerlijk gezegd moeten we een stap omhoog doen, want we hebben te veel problemen op te veel gebieden en als team moeten we diep graven", stelt de Spanjaard vast.
Betrouwbaarheid een zorgenkindje
Naast een gebrek aan snelheid wordt Williams ook geplaagd door een gebrekkige betrouwbaarheid. In Australië miste Sainz de eerste kwalificatie door een probleem met de krachtbron, terwijl zijn teamgenoot Alex Albon de race in China niet eens kon starten vanwege een hydraulisch defect. "We zijn niet de meest betrouwbare auto geweest. Ook zondag weer met Alex, die de race niet startte en zoveel vrije trainingen heeft gemist door de vele problemen", zo concludeert Sainz.
Verstappen hint op deelname Nürburgring tijdens F1-vrije maand l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar
Misha Charoudin wil aparte klasse voor Verstappen en F1-coureurs op de Nurburgring l GPFans News
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
Net binnen
Coulthard: 'Lentestop kans om op adem te komen voor Aston Martin'
- 29 minuten geleden
Van Gameren gaat in tegen negatieve houding: "Niet hele tijd eigen sport afbranden"
- 1 uur geleden
Verstappen hint op deelname Nürburgring tijdens F1-vrije maand l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Sainz roept Williams op tot actie: 'We hebben te veel problemen op te veel vlakken'
- 2 uur geleden
Van Buuren ziet kansen op Suzuka voor Verstappen: "Max is altijd goed hier"
- 3 uur geleden
Hamilton en Kardashian arm in arm gespot in de straten van Tokyo
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart