Carlos Sainz is totaal niet te spreken over hoe het momenteel allemaal verloopt bij het team van Williams. De Spanjaard stelt dat de renstal uit Grove op meerdere fronten tekortschiet en dat er dringend stappen gezet moeten worden om de aansluiting met de rest van het veld te vinden. Volgens Sainz kampt het team met te veel problemen op te veel verschillende gebieden, wat een succesvolle start van dit seizoen in de weg staat.

Hoewel Williams vorig jaar nog een van zijn sterkste seizoenen in tijden kende, waarbij Sainz na zijn overstap van Ferrari direct twee podiumplaatsen in de wacht sleepte, is de realiteit dit jaar een stuk weerbarstiger. Het team hoopte met de nieuwe reglementen voor dit seizoen een grote sprong voorwaarts te maken, maar de voorbereiding verliep verre van vlekkeloos. Zo was Williams het enige team dat ontbrak bij de vijfdaagse shakedown in Barcelona eerder dit jaar, wat de basis legde voor de huidige achterstand.

Te veel problemen

Sainz windt er geen doekjes om dat de huidige vorm van het team niet voldoet aan de verwachtingen. "We weten dat we te langzaam zijn. We zijn te langzaam vergeleken met waar we wilden zijn en vergeleken met waar we hadden verwacht te zijn", aldus de coureur. Hij benadrukt dat de problemen niet tot één specifiek onderdeel beperkt blijven. "Eerlijk gezegd moeten we een stap omhoog doen, want we hebben te veel problemen op te veel gebieden en als team moeten we diep graven", stelt de Spanjaard vast.

Betrouwbaarheid een zorgenkindje

Naast een gebrek aan snelheid wordt Williams ook geplaagd door een gebrekkige betrouwbaarheid. In Australië miste Sainz de eerste kwalificatie door een probleem met de krachtbron, terwijl zijn teamgenoot Alex Albon de race in China niet eens kon starten vanwege een hydraulisch defect. "We zijn niet de meest betrouwbare auto geweest. Ook zondag weer met Alex, die de race niet startte en zoveel vrije trainingen heeft gemist door de vele problemen", zo concludeert Sainz.

