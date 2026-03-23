Damon Hill is van mening dat de Formule 1 wel degelijk zal luisteren naar de aanhoudende kritiek van Max Verstappen omtrent de nieuwe reglementen, omdat een vertrek van de viervoudig wereldkampioen een motie van wantrouwen tegen de sport zou zijn.

Max Verstappen heeft zich de afgelopen weken zeer kritisch uitgelaten over de nieuwe reglementen in de Formule 1. Het stoot de Red Bull Racing-coureur enorm tegen de borst dat het batterijmanagement dusdanig belangrijk is geworden, dat de coureurs niet meer zo snel mogelijk de baan rondkunnen. In plaats daarvan moet er soms eerder geremd worden of moet het gas eerder losgelaten worden, zodat de batterij opgeladen kan worden. Verstappen krijgt van verschillende coureurs bijval in zijn kritiek. Namen als Sergio Pérez, Fernando Alonso en Lando Norris zijn het stuk voor stuk eens met de viervoudig wereldkampioen. Maar er zijn ook coureurs, bijvoorbeeld George Russell en Lewis Hamilton, die juist zeer te spreken zijn over de nieuwe reglementen.

Kritiek op Verstappen

Door een aantal analisten wordt hierdoor beweerd dat de kritiek van Verstappen vooral voortkomt uit het feit dat Red Bull Racing de boel niet voor elkaar heeft en Verstappen daardoor niet in staat is races te winnen. Zo is Juan Pablo Montoya van mening dat de Formule 1 Verstappen zou moeten schorsen vanwege zijn felle kritiek richting de sport, terwijl voormalig teambaas Guenther Steiner hem vergeleek met een boze kleuter, die zijn speeltjes uit de kinderwagen gooit als het niet zijn kant opvalt. Voormalig wereldkampioen Damon Hill gelooft echter niet dat de kritiek van Verstappen voortkomt uit de tekortkomingen van de RB22.

Motie van wantrouwen tegen de Formule 1

"Het is goed dat Max altijd zijn eerlijke, directe mening geeft", klinkt het in de podcast Stay on Track. "Hij zegt wat hij denkt. Omdat hij nu in een auto zit waarmee hij geen races kan winnen, klinkt het alsof hij daarom zo aan het klagen is, maar het gaat hem om de formule. Als woordvoerder voor wat de Formule 1-coureurs willen, zal daar rekening mee gehouden worden. Wat de Formule 1 niet wil, is dat Max besluit om te vertrekken en ergens anders zijn ding te doen. Dat zou een motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1 en tegen de richting die de sport is ingeslagen", aldus de wereldkampioen van 1996.

