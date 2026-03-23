'Vertrek Verstappen zou motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1'
'Vertrek Verstappen zou motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1'
Damon Hill is van mening dat de Formule 1 wel degelijk zal luisteren naar de aanhoudende kritiek van Max Verstappen omtrent de nieuwe reglementen, omdat een vertrek van de viervoudig wereldkampioen een motie van wantrouwen tegen de sport zou zijn.
Max Verstappen heeft zich de afgelopen weken zeer kritisch uitgelaten over de nieuwe reglementen in de Formule 1. Het stoot de Red Bull Racing-coureur enorm tegen de borst dat het batterijmanagement dusdanig belangrijk is geworden, dat de coureurs niet meer zo snel mogelijk de baan rondkunnen. In plaats daarvan moet er soms eerder geremd worden of moet het gas eerder losgelaten worden, zodat de batterij opgeladen kan worden. Verstappen krijgt van verschillende coureurs bijval in zijn kritiek. Namen als Sergio Pérez, Fernando Alonso en Lando Norris zijn het stuk voor stuk eens met de viervoudig wereldkampioen. Maar er zijn ook coureurs, bijvoorbeeld George Russell en Lewis Hamilton, die juist zeer te spreken zijn over de nieuwe reglementen.
Kritiek op Verstappen
Door een aantal analisten wordt hierdoor beweerd dat de kritiek van Verstappen vooral voortkomt uit het feit dat Red Bull Racing de boel niet voor elkaar heeft en Verstappen daardoor niet in staat is races te winnen. Zo is Juan Pablo Montoya van mening dat de Formule 1 Verstappen zou moeten schorsen vanwege zijn felle kritiek richting de sport, terwijl voormalig teambaas Guenther Steiner hem vergeleek met een boze kleuter, die zijn speeltjes uit de kinderwagen gooit als het niet zijn kant opvalt. Voormalig wereldkampioen Damon Hill gelooft echter niet dat de kritiek van Verstappen voortkomt uit de tekortkomingen van de RB22.
Motie van wantrouwen tegen de Formule 1
"Het is goed dat Max altijd zijn eerlijke, directe mening geeft", klinkt het in de podcast Stay on Track. "Hij zegt wat hij denkt. Omdat hij nu in een auto zit waarmee hij geen races kan winnen, klinkt het alsof hij daarom zo aan het klagen is, maar het gaat hem om de formule. Als woordvoerder voor wat de Formule 1-coureurs willen, zal daar rekening mee gehouden worden. Wat de Formule 1 niet wil, is dat Max besluit om te vertrekken en ergens anders zijn ding te doen. Dat zou een motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1 en tegen de richting die de sport is ingeslagen", aldus de wereldkampioen van 1996.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"
- Gisteren 15:33
- 6
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
- 28 minuten geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
'Vertrek Verstappen zou motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1'
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"
Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring
Net binnen
Team Redline gaat door onder nieuwe naam: Verstappen Sim Racing
- 11 minuten geleden
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
- 28 minuten geleden
- 1
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan
- 59 minuten geleden
- 3
Ocon ontvangt zeeën aan doodsbedreigingen: "Triest en beschamend"
- 1 uur geleden
Verstappen helpt NLS aan historische mijlpaal door deelname
- 1 uur geleden
- 1
Gewichtsproblemen RB22 groter dan gedacht: 'Snap wel waarom Max niet zo gelukkig is'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China
- Gisteren 11:13
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart