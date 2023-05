'Formule 1 neemt regie over in Monaco', Verstappen organiseert virtuele race op Imola | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Vrijdag 19 mei 2023 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen maakte bekend dat hij samen met Team Redline aankomende zondag een virtuele editie van de race op Imola zal gaan houden. Daarnaast is op vrijdag ook bekend geworden dat de Formule 1 vanaf heden alle races zelf zal gaan regisseren, want daar waar Monaco het voorheen zelf voor het zeggen had, neemt de sport nu de controle over en Lewis Hamilton troeft Verstappen af in de lijst van topverdieners van Forbes. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

'Formule 1 neemt controle over uitzending Grand Prix van Monaco'

Volgens Motorsport Broadcasting zal de Formule 1 aankomend weekend in Monaco zelf op de stoel van de regisseur gaan zitten. Voorheen mocht Monaco dit zelf regelen, maar er is in de afgelopen jaren toch wel wat kritiek op de beelden gekomen. De sport is bij alle andere races namelijk wel verantwoordelijk voor de 'livefeed' en dat zal vanaf volgend weekend dus ook in Monaco zo zijn. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton krijgt de overhand op Verstappen in nieuwe statistieken

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is de best verdienende Formule 1-coureur volgens het Amerikaanse Forbes. De Brit staat op de 21e plek als het gaat om de rijkste sporters ter wereld. Regerend wereldkampioen Max Verstappen staat slechts één plekje onder de rivaal van Mercedes, met één miljoen euro minder. Hele artikel lezen? Klik hier

Het tijdschema voor het raceweekend in Monaco

Hoewel we ons op de vrijdag bevinden waarin normaliter de Grand Prix van Emilia-Romagna werd afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen, verschuift het accent langzaam maar zeker richting de race die volgend weekend op het programma staat: Grand Prix van Monaco. Alle tijden die in je agenda moeten staan, kun je hier dan ook terugvinden. Hele artikel lezen? Klik hier

F1 TV verlengt abonnement gratis met zeven dagen na wegvallen race in Imola

De streamingdienst van de Formule 1, F1 TV, komt haar kijkers tegemoet na het annuleren van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Liefhebbers die een abonnement hebben lopen en dit weekend dus geen race krijgen voorgeschoteld, krijgen gratis en voor niets een verlenging van zeven dagen extra. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen organiseert virtuele race op Imola met Team Redline

De Grand Prix van Emilia-Romagna mag dan wel zijn geannuleerd, een virtuele editie staat aankomende zondag wel op het programma. Max Verstappen heeft samen met Team Redline besloten om zondag een virtuele race te houden en dat spektakel zal om 15:30 uur te zien zijn. Hele artikel lezen? Klik hier