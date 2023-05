Vincent Bruins

Max Verstappen zal, ondanks de geannuleerde Grand Prix van Emilia-Romagna, toch racen op Autodromo di Imola aankomende zondag. De Nederlander organiseert namelijk samen met Team Redline een virtueel evenement op het Italiaanse circuit.

Verstappen is naast tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 ook een fervente simracer. De Nederlander is aangesloten bij Team Redline en is vaak te zien in virtuele edities van de 24 Uur van Le Mans, 24 Uur van Daytona, 12 Uur van Sebring en 12 Uur van Bathurst. Afgelopen januari was er nog veel commotie rond de simrace op Le Mans. Verstappen en Redline vochten om de overwinning, maar na meerdere connectieproblemen moesten ze opgeven. "Dit is nu al de derde keer dat me dit overkomt dat ik uit het spel wordt gezet tijdens deze race, dus dit is de laatste keer dat ik meedoe. Want wat heeft het voor zin?" zo liet hij toen weten. Gelukkig zijn er ook genoeg ontzettend leuke momenten tijdens de Twitch-streams van Max, ditmaal mede dankzij zijn online teamgenoten.

Real Racers Never Quit

Team Redline brengt een competitie genaamd 'Real Racers Never Quit' (echte coureurs geven nooit op) terug met Verstappen. Het simraceteam bedacht deze competitie aan het begin van de coronapandemie in maart 2020. Coureurs die normaal achter het stuur zaten van echte raceauto's, kwamen toen online bij elkaar. De virtuele race op Imola die met Formule 3-auto's verreden zal worden, staat gepland voor aankomende zondag om 15:30. Het is nog niet bekend welke coureurs er naast Verstappen nog meer mee zullen doen. Er wordt verwacht dat McLaren-coureur Lando Norris die zelf ook een fervente simracer is, van de partij zal zijn.

You asked, we delivered: RRNQ makes its long-awaited return this sunday! šŸ‡®šŸ‡¹šŸš€



Stay tuned for the line-upā€¦@VerstappenCOM @redbull pic.twitter.com/G92ZkdwmGL — Team Redline (@TeamRedlineSim) May 18, 2023

Teamgenoten hadden andere plannen

Verstappen dacht gisteren nog even leuk te oefenen met Team Redline door online te racen met Mazda MX-5 Cup-auto's op het circuit van Imola. De Nederlander ondervond al snel dat zijn teamgenoten andere plannen hadden. Luke Bennett, Enzo Bonito, Tom Burns en Chris Lulham probeerden allemaal de tweevoudig Formule 1-titelwinnaar van de baan te rammen, maar een voor een faalden ze in hun missie.