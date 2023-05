Lars Leeftink

Dankzij het niet doorgaan van het raceweekend in Imola krijgen de coureurs in de Formule 1 niet te maken met een triple header, maar met een double header. Die begint volgend weekend met de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Het tijdschema voor dat raceweekend.

Het was de bedoeling dat de Grand Prix van Monaco, die op zondag 28 mei verreden wordt, onderdeel was van de eerste triple header van 2023. Imola, dan Monaco en dan Spanje. Dankzij de hevige regenval en overstromingen in Noord-Italië ging het raceweekend in Imola dus niet door. Daardoor zal de focus gaan op misschien wel de meest bekende race op de kalender: de Grand Prix van Monaco.

Grand Prix van Monaco

Officieel is de Grand Prix van Monaco onderdeel van de Formule 1 als Grand Prix sinds 1950, maar de eerste race werd al verreden in 1929. Deze werd gewonnen door William Groves-Williams in een Mercedes-Benz. Sindsdien staat de race eigenlijk bijna steevast op de kalender. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1938-1947) en tussen 1951 en 1954 was er even geen race, terwijl de Grand Prix in 2020 vanwege de coronacrisis niet doorging. Alle andere jaren was de race wel onderdeel van de kalender. De belangrijkste sessie van het weekend is de kwalificatie, gezien het feit dat het enorm lastig is om in te halen in de straten van Monaco. De afgelopen twee seizoenen wonnen Max Verstappen (2021) en Sergio Pérez (2022) de race. Charles Leclerc is als thuiscoureur nog steeds op zoek naar zijn eerste zege in zijn stad en land. Het circuit heeft negentien bochten en is iets meer dan drie kilometer lang. 78 rondjes zullen de coureurs volgende week zondag op het circuit rijden, met alleen een DRS-zone op het rechte stuk.

Tijdschema

Daar waar het weekend in het verleden al op donderdag werd geopend met twee vrije trainingen, is dit sinds 2022 niet meer het geval. Op vrijdag 26 mei om 13:30 uur begint het raceweekend met de eerste vrije training, gevolg door de tweede vrije training om 17:00 uur. Op zaterdag 27 mei zal om 12:30 uur de derde vrije training verreden worden, waarna om 16:00 uur de belangrijke kwalificatie zal volgen. Vervolgens is het op zondag 28 mei om 15:00 uur tijd voor de zesde race van 2023.

Vrijdag 26 mei

Eerste vrije training: 13:30 uur - 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur - 18:00 uur

Zaterdag 27 mei

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 28 mei

Grand Prix: 15:00 uur - 16:45 uur