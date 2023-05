Vincent Bruins

Vrijdag 19 mei 2023 07:02

Voor het eerst in de geschiedenis van de Grand Prix van Monaco zal de lokale omroep naar verluidt de regie uit handen geven. Dat weet Motorsport Broadcasting te melden. 2023 zou daarmee het eerste seizoen van de koningsklasse worden waarin de Formule 1 zelf bij elke race de controle heeft over de uitzending.

Tot in de 90-er jaren waren lokale omroepen verantwoordelijk voor de regie van de uitzendingen van de Grands Prix. Vanaf de 21e eeuw begon de Formule 1 in steeds meer raceweekenden de controle over te nemen. Er is een boel kritiek van fans geweest over de kwaliteit van de uitzendingen van de Grand Prix van Monaco. De lokale omroep van het prinsdom is de laatste om de regie uit handen te geven aan de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Andere landen

In het Verenigd Koninkrijk waren vroeger de BBC en ITV afwisselend verantwoordelijk voor de uitzendingen van de Britse Grand Prix op Brands Hatch en Silverstone. Tot en met 1985 was de NOS verantwoordelijk voor de regie van de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Tot en met 2006 had TF1 de touwtjes in handen in Frankrijk, toen de Grand Prix daar nog op Magny-Cours werd verreden. RTL had de leiding over de uitzendingen in Duitsland en Hongarije, ook tot en met 2006. Japan was vóór Monaco het laatste land om de controle uit handen te geven. Daar was Fuji Television verantwoordelijk voor de races op Suzuka tot en met 2011.

OOK INTERESSANT: Aston Martin reageert op geruchten over samenwerking met Honda

Tele Monte Carlo

Vanaf volgende week zal de Formule 1 dus naar verluidt de controle overnemen van Tele Monte Carlo, de lokale omroep van Monaco. De fans thuis bekritiseerden de kwaliteit van de uitzendingen en het lijkt erop dat Formula One Management ernaar heeft geluisterd. Het kwam vaak genoeg voor dat Tele Monte Carlo de camera's richtte op iemand die alleen reed in het achterveld, terwijl er vooraan werd gestreden om posities. Toen Pierre Gasly en Sebastian Vettel in 2021 zij-aan-zij de heuvel opgingen richting Massenet, werd er plotseling naar een herhaling van een relatief onbelangrijk momentje van Lance Stroll geschakeld. Tijdens de Grand Prix van Monaco die op 28 mei wordt verreden, zouden we dus uitzendingen van betere kwaliteit kunnen verwachten.