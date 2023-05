Remy Ramjiawan

Vrijdag 19 mei 2023 19:11

De streamingdienst van de Formule 1, F1 TV, komt haar kijkers tegemoet na het annuleren van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Liefhebbers die een abonnement hebben lopen en dit weekend dus geen race krijgen voorgeschoteld, krijgen gratis en voor niets een verlenging van zeven dagen extra.

Het wegvallen van de race in Noord-Italië heeft alles te maken met de noodtoestand die daar momenteel geldt. Door extreme weersomstandigheden moeten de hulpdiensten inwoners te hulp schieten die slachtoffer zijn geworden van de overstromingen in het gebied. De Formule 1 bracht daarom op woensdag naar buiten dat de race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari niet door zal gaan.

Zeven dagen extra

Op de beslissing dat het raceweekend niet door kan gaan is vanuit alle hoeken begrip gekomen. Voor fans die tickets hadden gekocht voor het evenement was al goed nieuws gekomen, die krijgen namelijk hun geld ervoor terug. Voor fans die een abonnement hadden aangeschaft bij F1 TV, of al een abonnement hadden lopen, komt er ook een coulanceregeling. "Aangezien er dit weekend geen race wordt verreden, verlengen we je F1 TV-abonnement met zeven dagen", zo bracht de streamingdienst de abonnementhouders op de hoogte.

Race inhalen of definitief laten vervallen?

Het is nog niet duidelijk of de Grand Prix van Emilia-Romagna later dit jaar zal worden ingehaald. Er lijkt op dit moment maar weinig plek te zijn op de kalender om het weekend alsnog te laten plaatsvinden en dan is er nog niet over de logistieke uitdagingen gesproken. Het contract van het circuit loopt tot en met 2025 en de Italiaanse autobond liet eerder al weten dat ze kunnen leven met een inhaalrace die in 2026 zal worden uitgevoerd. De organisatie hoopt dan ook op een verlenging van het contract.