Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring
Max Verstappen is zijn overwinning in de tweede race van de Nürburgring Langstrecke-Serie (NLS2) zaterdagavond weer kwijtgeraakt. Het GT3-team van de Nederlander is gediskwalificeerd omdat er zeven in plaats van de maximaal toegestane zes sets banden zijn gebruikt. De Limburger had de zege eerder op de dag nog met groot machtsvertoon opgeëist, maar uren na de finish greep de wedstrijdleiding alsnog in vanwege de overtreding van het reglement.
Samen met zijn teamgenoten Dani Juncadella en Jules Gounon kende Verstappen een zeer succesvolle zaterdag op de legendarische Nordschleife, totdat het nieuws van de diskwalificatie naar buiten kwam. Het trio bleef de nummer twee in de vieruursrace bijna een minuut voor, maar gebruikte tegelijkertijd een setje banden te veel. En dat is tegen het reglement. De wedstrijdleiding kon dan ook niet anders dan het team van Verstappen te diskwalificeren. De wedstrijd op het ruim 20 kilometer lange circuit, dat ook wel bekendstaat als de 'Groene Hel', kende een drukbezet veld met 110 auto's die tegelijkertijd op de baan verschenen in een mix van amateurs en professionele teams.
Diskwalificatie heeft geen grote gevolgen voor Verstappen
Ondanks het verlies van de overwinning lijkt de impact voor de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 mee te vallen. "Voor Verstappen heeft zijn diskwalificatie geen grote consequenties", zo klinkt het. De Limburger gebruikte de NLS-race namelijk hoofdzakelijk als voorbereiding op de prestigieuze 24 uur van de Nürburgring. Die belangrijke endurance-wedstrijd staat in het weekend van 16 en 17 mei op het programma, waardoor het maken van kilometers op de Nordschleife belangrijker was dan het uiteindelijke resultaat in de boeken.
Moeilijke fase in de Formule 1
De diskwalificatie in Duitsland komt op een moment dat de resultaten in de koningsklasse van de autosport eveneens tegenvallen. De Red Bull-coureur begon het huidige seizoen met een zesde plek in Australië en haalde een week later in China de finish niet vanwege technische problemen. De Nederlander zal hopen op beterschap in de volgende race, want volgende week staat de Grand Prix van Japan alweer op de kalender. Vooralsnog staat het racejaar 2026 voor Verstappen bol van tegenvallers, al heeft hij van het avontuur op de Nürburgring wel heel erg genoten, zo zei hij na afloop - nog voordat zijn diskwalificatie bekend was.
Eerdere ervaring op de Nürburgring
Het was niet de eerste keer dat Verstappen deelnam aan een race in de NLS. De Limburger debuteerde in september vorig jaar bij de serie op de Nürburgring. Destijds kende hij een vlekkeloos weekend en pakte hij met zijn Britse teamgenoot Chris Lulham een overtuigende overwinning. Hoewel de zege van deze zaterdag nu is afgenomen, heeft de coureur wel weer de nodige ervaring kunnen opdoen met het oog op zijn deelname aan de 24-uursrace later dit voorjaar.
