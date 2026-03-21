Jules Gounon en Dani Juncadella zijn opgetogen na hun zege in de 58. ADAC Barbarossapreis samen met Max Verstappen. De nummer-3-bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing zag met een minuut voorsprong als eerste de zwart-witgeblokte vlag in de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie.

Gounon en Juncadella hadden eigenlijk vorige week al moeten rijden op de Nürburgring Nordschleife. De seizoensopener van de NLS, de 71. ADAC Westfalenfahrt, werd echter afgelast vanwege sneeuw en gevaarlijk lage temperaturen. Maar vandaag scheen het zonnetje en dus kon er eindelijk geracet worden in de door Winward Racing gerunde AMG, én met Verstappen. Juncadella en Gounon wisten allebei de voorsprong een beetje op te bouwen tijdens de tweede en derde stints, en na de race vertellen ze over hun overwinning.

Gounon en Juncadella reageren

"Vorig jaar kon ik niet racen op de Nürburgring, omdat ik een ander raceprogramma had, maar om zo weer een eerste race te rijden en dan met Max en Dani... Exceptioneel. Mijn teamgenoten vandaag waren exceptioneel evenals het team", begint Gounon tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. Om een auto te delen met een viervoudig wereldkampioen komt voor de Andorraan geen extra druk bij kijken. "Eerlijk gezegd niet. Max is zo geweldig, maar ook zo nederig. Ik heb gewoon het gevoel dat ik een topteamgenoot naast me heb. Max is gewoon Max. Samen met hem, Dani en Luggi hebben we een geweldige relatie." Lucas 'Luggi' Auer reed vandaag niet mee, maar zal wel de 24-uurswedstrijd doen. "We zijn heel close, we kunnen niet wachten om daar aan te beginnen."

Ook Juncadella is natuurlijk blij met de overwinning. "De laatste jaren heb ik het geluk niet echt aan mijn zijde gehad op de Nordschleife, of het nou de 24 uur is of de NLS. Maar dit is allemaal voor ons doel om de 24-uursrace te winnen. Dit is ook een geweldige start voor Max aan dit project, maar voor mij ook nu ik weer terug ben bij AMG in een heel competitieve auto."

