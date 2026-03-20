Wheatley vertrekt plotseling bij Audi, Aston Martin lanceert statement over Newey | GPFans Recap

Hoewel er deze week geen Grand Prix op de planning staat, is er toch weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. Het meest gelezen nieuws, kort voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.

Je zou verwachten dat de vrijdag van dit Formule 1-loze weekend rustig zou verlopen, maar niets is minder waar. De paddock van de koningsklasse werd namelijk opgeschud door het plotselinge vertrek van Jonathan Wheatley bij Audi, die wegens 'privéredenen' de deur bij het Duitse project dicht zou hebben getrokken. Het is allemaal in de nasleep van de huidige ontwikkelingen bij het team van Aston Martin, waar men met de handen in het haar zit en er wordt getwijfeld over de rol van Adrian Newey als teambaas. Daar bracht Lawrence Stroll op zijn beurt dan weer een statement over uit.

'Zusterteam Racing Bulls heeft Ford-motor beter onder de knie dan Red Bull zelf'

De krachtsverhoudingen binnen de Red Bull-familie lijken dit jaar op hun kop te staan. Waar Red Bull Racing normaal gesproken de toon zet, is het momenteel zusterteam Racing Bulls dat de nieuwe Ford-krachtbron beter onder de knie heeft. Terwijl Max Verstappen worstelt met een nukkige RB22, laat de VCARB 03 zien dat de DM01-motor wel degelijk over enorme potentie beschikt. Volgens recente analyses van Autosport benut het team uit Faenza de hybride-systemen momenteel effectiever dan het hoofdteam uit Milton Keynes. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Red Bull Racing.

F1-coureurs sluiten zich aan bij Verstappen en zetten vraagtekens bij kwalificatie: "Echt pijnlijk"

Volgens Charles Leclerc en Ollie Bearman is het tijdperk van de 'krankzinnige rondes' in de kwalificatie voorbij. De Ferrari-coureur stelt dat de huidige reglementen, waarbij de focus ligt op het managen van energie en batterijgebruik, het onmogelijk maken om in de slotfase van de kwalificatie nog alles op het spel te zetten voor die ene perfecte ronde, terwijl de Haas-coureur in gaat op een 'pijnlijke' ontdekking die hij deed tijdens de F1 Grand Prix van China. Leclerc en Bearman sluiten zich aan bij Max Verstappen, die al weken kritisch spreekt over de 2026-auto's. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Charles Leclerc en Oliver Bearman.

Wheatley vertrekt per direct bij het team van Audi: weg naar Aston Martin open

De geruchten de afgelopen dagen over interesse van Aston Martin in de diensten van Jonathan Wheatley waren daar, maar dat het allemaal zo snel zou gaan, kon niemand denken. De teambaas van Audi vertrekt echter per direct bij zijn huidige en vrij nieuwe werkgever, waardoor de weg naar het team van Lawrence Stroll open ligt. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Jonathan Wheatley.

Stroll komt met statement over Newey: "Geen commentaar op geruchten"

Lawrence Stroll, de eigenaar van Aston Martin, heeft gereageerd op de aanhoudende geruchtenstroom rondom Adrian Newey. Hoewel er volop wordt gespeculeerd over de positie van de topontwerper als teambaas, probeert Stroll de onrust nu de kop in te drukken. "Met de huidige speculatie rond de rol van Adrian Newey in ons team, wil ik deze gelegenheid aangrijpen om de zaken recht te zetten", zo laat de miljardair weten. Lees hier het hele artikel over het statement van Lawrence Stroll.

Wolff slaat hard terug richting 'vermoeiende' concurrentie: "Verklikken bij de FIA..."

Mercedes-teambaas Toto Wolff is de aanhoudende kritiek op de legaliteit van zijn power unit meer dan zat. Hoewel de Duitse renstal het nieuwe tijdperk in de Formule 1 domineert met George Russell en Kimi Antonelli, wordt het succes bijna overschaduwd door beschuldigingen fans en de concurrentie. De legaliteit van de Mercedes-motor wordt in twijfel getrokken door de andere fabrikanten, maar Wolff slaat hard terug. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Toto Wolffl.

