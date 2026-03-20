Volgens Charles Leclerc en Ollie Bearman is het tijdperk van de 'krankzinnige rondes' in de kwalificatie voorbij. De Ferrari-coureur stelt dat de huidige reglementen, waarbij de focus ligt op het managen van energie en batterijgebruik, het onmogelijk maken om in de slotfase van de kwalificatie nog alles op het spel te zetten voor die ene perfecte ronde, terwijl de Haas-coureur in gaat op een 'pijnlijke' ontdekking die hij deed tijdens de F1 Grand Prix van China. Leclerc en Bearman sluiten zich aan bij Max Verstappen, die al weken kritisch spreekt over de 2026-auto's.

De nieuwe motorreglementen die dit jaar zijn ingevoerd, dwingen coureurs tot een tactische benadering met veel lift-and-coast en super clipping. Het vergt een nauwkeurige afstemming van het vrijkomen van elektrisch vermogen. Waar coureurs voorheen in Q3 nog wel eens boven zichzelf uit konden stijgen door extra risico te nemen, lijkt die ruimte nu volledig verdwenen door de complexiteit van de power units. Deze hangen sinds 2026 veel meer af van het elektrische gedeelte. Waar de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat vanuit de MGU-K eerst nog 90-10 of 80-20 was, is het nu meer fiftyfifty.

Artikel gaat verder onder video

Risico's in Q3

Leclerc, die momenteel de derde plek in het wereldkampioenschap bezet achter de dominante Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli, merkt dat zijn oude aanpak niet langer werkt. "Ik had het gevoel dat in het verleden een van mijn sterke punten was dat ik in Q3 enorme risico's nam om er meer uit te halen. Wanneer je dat nu doet, begin je de motorische kant van de auto in de war te brengen en verlies je veel meer dan dat je wint", zo vertelde hij tegenover The Race. De Monegask probeerde tijdens de kwalificaties in Shanghai te pushen, maar verloor juist tijd door de manier waarop de krachtbron reageerde.

Related image

Consistentie boven spektakel

De verschuiving in de kwalificatie-aanpak zorgt voor een minder intense beleving achter het stuur, zo stelt Leclerc. Hij benadrukt dat het tegenwoordig vooral draait om het vinden van een stabiel ritme gedurende de hele sessie. "Consistentie loont dus meer. Vandaag had ik het gevoel dat ik gewoon mijn ritme vond van Q1 naar Q3, wat in de auto wat minder spannend is voor Q3, omdat je niet zoveel kunt pushen als je zou willen. Uiteindelijk loonde het wel, want ik stond dichter bij de jongens voor me. Maar het is helaas geen krankzinnige ronde; ik heb het gevoel dat je dat niet echt meer kunt bereiken."

De frustratie van Bearman

Ook Bearman, die in zijn tweede seizoen voor Haas uitkomt en knap vijfde staat in de tussenstand, liep tegen de beperkingen van de huidige regels aan. De jonge Brit probeerde in de beslissende fase van de kwalificatie in China wel voor die ene uitschieter te gaan, maar zag zijn inspanningen in de soep lopen door een gebrek aan elektrisch vermogen op de rechte stukken. "In Q3 waren al mijn bochten sneller, maar ik verloor het op het rechte stuk. Dat doet echt pijn als je de delta zo ziet wegvallen", aldus Bearman.