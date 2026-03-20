Jonathan Wheatley is pictured as Sauber boss

Wheatley vertrekt per direct bij het team van Audi: weg naar Aston Martin open

Jonathan Wheatley is pictured as Sauber boss — Foto: © IMAGO
Wheatley vertrekt per direct bij het team van Audi: weg naar Aston Martin open

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De geruchten de afgelopen dagen over interesse van Aston Martin in de diensten van Jonathan Wheatley waren daar, maar dat het allemaal zo snel zou gaan, kon niemand denken. De teambaas van Audi vertrekt echter per direct bij zijn huidige en vrij nieuwe werkgever, waardoor de weg naar het team van Lawrence Stroll open ligt.

Het vertrek van Wheatley komt onverwacht, zeker gezien de progressie die het team onder zijn leiding boekte. Nadat de renstal in 2024 nog als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap, wist het vorig jaar onder de vlag van Stake/Kick op te klimmen naar de negende positie. Wheatley, die voor zijn overstap naar Audi negentien seizoenen werkzaam was bij Red Bull, lijkt nu terug te keren naar een rol waarin hij nauw gaat samenwerken met Adrian Newey. "Vanwege persoonlijke redenen zal Jonathan Wheatley het team met onmiddellijke ingang verlaten", zo meldt het Audi Revolut F1 Team in een verklaring.

Binotto neemt over

Door het vertrek van Wheatley verschuift de machtsbalans binnen Audi. Mattia Binotto is al sinds 2024 betrokken bij de transformatie van het team naar een fabrieksteam en krijgt nu de dagelijkse leiding over de renstal in handen. "Mattia Binotto, hoofd van het Audi F1-project, zal het team blijven leiden terwijl hij extra verantwoordelijkheden op zich neemt als teambaas", aldus de officiële berichtgeving van het team. De fabrikant benadrukt dat de ambities voor de lange termijn ongewijzigd blijven: "Met de onwrikbare inzet van AUDI AG zal het Audi Revolut F1 Team blijven toewerken naar het meestrijden om kampioenschappen tegen 2030".

Toekomstige structuur

Hoewel Binotto nu de rol van teambaas op zich neemt, is de definitieve invulling van de top bij Audi nog niet in beton gegoten. De organisatie geeft aan dat de structuur nog verder kan evolueren. "De toekomstige structuur van het team zal in een later stadium volledig worden gedefinieerd, terwijl de organisatie zich blijft aanpassen aan de evoluerende omgeving van de Formule 1", zo laat de renstal weten. Voor nu ligt de focus op het voortzetten van de weg naar de top, terwijl Wheatley zich opmaakt voor mogelijk een nieuw hoofdstuk bij de Britse concurrent.

Audi lanceert statement na geruchten over Newey en Wheatley

Audi lanceert statement na geruchten over Newey en Wheatley

VIDEO | Aston Martin reageert op geruchten, 'Liberty Media blij met F1' Video

VIDEO | Aston Martin reageert op geruchten, 'Liberty Media blij met F1'

Wheatley laat licht schijnen op kritiek Verstappen: 'Komt door de huidige situatie bij Red Bull'

Wheatley laat licht schijnen op kritiek Verstappen: 'Komt door de huidige situatie bij Red Bull'

'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'

'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'

De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"

De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"

Clear over Verstappen: "Als hij op P1 lag, zou hij hetzelfde zeggen"

Clear over Verstappen: "Als hij op P1 lag, zou hij hetzelfde zeggen"

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen" Max Verstappen

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1 Geef je mening

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel" MAX VERSTAPPEN

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"

