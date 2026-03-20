Wolff, Vasseur

Vasseur rekent op FIA-systeem om achterstand op Mercedes goed te maken

Wolff, Vasseur — Foto: © IMAGO

Vasseur rekent op FIA-systeem om achterstand op Mercedes goed te maken

Remy Ramjiawan
Mercedes heeft de touwtjes stevig in handen aan het begin van het nieuwe tijdperk. Hoewel Ferrari momenteel de tweede kracht op de grid is, kijkt de renstal uit Maranello tegen een aanzienlijke achterstand aan op het gebied van de krachtbron. Om het gat te dichten, zet het team van Frédéric Vasseur in op een specifiek systeem van de FIA dat extra ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan fabrikanten die achterblijven bij de benchmark.

De hoop in Italië is gevestigd op het zogeheten ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-systeem, zo meldt The Race. Wanneer een fabrikant tussen de twee en vier procent achter de koploper zit, mag er later dit jaar een extra upgrade worden doorgevoerd en nog een voor 2027. Volgens Enrico Gualtieri, de technische man van de motorenafdeling, liggen de grootste tekortkomingen momenteel bij de verbrandingsmotor. Het kwalificeren voor deze upgrades zou Ferrari de kans geven om een nieuwe specificatie van de verbrandingsmotor te introduceren, waaraan in de fabriek al hard wordt gewerkt.

Vasseur rekent op extra ontwikkelingsruimte

Teambaas Frédéric Vasseur heeft al laten doorschemeren dat hij verwacht aan de criteria te voldoen. "Ferrari verwacht aan de criteria voor een upgrade te voldoen", zo klinkt het. De achterstand wordt momenteel geschat op minimaal 15 pk ten opzichte van de Mercedes-motor. Hoewel de SF-26 aerodynamisch gezien door sommigen als de beste auto van het veld wordt beschouwd, is het gat in efficiëntie met de Mercedes-krachtbron pijnlijk zichtbaar geworden tijdens de eerste races van dit seizoen.

Belangrijke test op Monza voor de boeg

Om de SF-26 beter te begrijpen, staat er volgende maand een belangrijke test op het programma. Ferrari zal een filmdag van 200 kilometer afwerken op het circuit van Monza. Deze keuze is niet toevallig; de Italiaanse hogesnelheidstempel is de ideale plek om data te verzamelen over het energiebeheer op het meest kritieke circuit van de kalender. Vooral op het gebied van efficiëntie heeft Mercedes momenteel een voorsprong. De W17 kan het piekvermogen langer vasthouden, waardoor er minder sprake is van ‘super clipping’ om de batterij op te laden terwijl de coureur vol gas geeft.

Speelt Mercedes een politiek spel?

Er heerst echter ook argwaan in het kamp van Ferrari. Er wordt gefluisterd dat Mercedes mogelijk niet het achterste van de tong laat zien om te voorkomen dat de concurrentie extra ontwikkelingsruimte krijgt. "Ferrari denkt dat Mercedes een deel van het potentieel van de motor achterhoudt om Ferrari onder de drempel van 2 procent te houden en te voorkomen dat het upgradesysteem in werking treedt", zo luidt de gedachte. Mocht Ferrari wel toestemming krijgen, dan kan het team bepaalde ingrepen aan de thermische kant van de motor vervroegen en deze in het laatste kwartaal van dit seizoen op de baan evalueren.

De blik op de lange termijn

Binnen Maranello is men er inmiddels van bewust dat Mercedes onder normale omstandigheden op de meeste circuits sneller zal zijn gedurende dit jaar. Dit maakt het huidige seizoen in feite een overgangsjaar voor de Scuderia. Een volledig nieuwe motor wordt dan ook als strikt noodzakelijk beschouwd om in 2027 weer echt mee te kunnen strijden om de overwinningen.

Vasseur verzet zich tegen aanpassing startprocedure: 'Discussie gesloten'

Vasseur verzet zich tegen aanpassing startprocedure: 'Discussie gesloten'

Villeneuve genoot van gevecht tussen Ferrari's, maar: "Het verpestte de race van Ferrari"

Villeneuve genoot van gevecht tussen Ferrari's, maar: "Het verpestte de race van Ferrari"

'Ferrari grijpt kans na afgelaste GP's in Midden-Oosten: team zit niet stil tijdens 'lentestop''

'Ferrari grijpt kans na afgelaste GP's in Midden-Oosten: team zit niet stil tijdens 'lentestop''

Teamorders bij Ferrari niet nodig: "Hamilton en Leclerc zitten daar niet op te wachten" Podcast

Teamorders bij Ferrari niet nodig: "Hamilton en Leclerc zitten daar niet op te wachten"

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

FIA ziet groot voordeel Mercedes en overweegt tijdens afgelaste races in actie te komen

FIA ziet groot voordeel Mercedes en overweegt tijdens afgelaste races in actie te komen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen" Max Verstappen

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1 Geef je mening

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel" MAX VERSTAPPEN

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"

