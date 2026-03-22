Max Verstappen in Melbourne

Schoonzus springt in de bres voor Verstappen met felle kritiek op de Formule 1

Foto: © IMAGO

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Julia Piquet heeft zich op social media kritisch uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1. De schoonzus van Max Verstappen deelt daarmee de zorgen van de Red Bull-coureur over de nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. De Braziliaanse liet haar onvrede blijken tijdens het sprintweekend in China.

De kritiek van Piquet volgt op een periode van aanhoudende discussie over de technische koers van de sport. Sinds de introductie van de nieuwe regels dit jaar, waarbij de focus extreem is komen te liggen op energiemanagement en actieve aerodynamica, is er veel onvrede in de paddock. Verstappen uitte eerder al zijn ongezouten mening door de nieuwe regels te bestempelen als "anti-racen", "Mario Kart" en een "grap". Piquet sluit zich nu openlijk aan bij dit sentiment.

Piquet wil graag de 'oude' F1 terug zien

Via X deelde Piquet een emotionele boodschap over de huidige richting van de koningsklasse. "Hopelijk keert de Formule 1 die we kenden en waar we van hielden op een dag bij ons terug", zo luidde haar bericht. Deze uitspraak valt samen met een golf van kritiek van fans, analisten en andere coureurs die de huidige auto's te traag vinden op de rechte stukken vanwege het 'super clipping' en de dynamiek op de baan te kunstmatig vinden door de elektrificatie.

Steun voor Verstappen

De timing van de uitspraken van Julia Piquet is niet toevallig. Haar zus is Kelly Piquet, ze is een dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, en ze is de vrouw van NASCAR-winnaar Daniel Suárez. Ze zit dus ook middenin het racewereldje. Haar zwager Verstappen beleeft een lastige start van het seizoen. Tijdens de Grand Prix van China viel de Nederlander uit door problemen met de koeling van de ERS en na twee weekenden staat hij dus op slechts 8 punten, ver achter de coureurs van Mercedes en Ferrari. Verstappen waarschuwde al eerder dat de sport haar identiteit verliest door de overmatige focus op kunstmatige inhaalacties, iets wat Piquet nu lijkt te onderstrepen. Volgens haar verliest de Formule 1 haar essentie door de huidige koers, wat ten koste gaat van het pure racen waar zowel de familie Piquet als Verstappen voor staan.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Kelly Piquet 2026-reglement

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China

  • Vandaag 11:13
  • 6
Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring

Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring

  • Vandaag 09:04
  • 17
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert Column

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert

  • 18 maart 2026 18:22
  • 6
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

  • 1 uur geleden
  • 4
Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte

Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte

  • 2 uur geleden
  • 1
Albers over nieuwe auto's: "Het DNA van de coureur is een beetje verdwenen"

Albers over nieuwe auto's: "Het DNA van de coureur is een beetje verdwenen"

  • Gisteren 18:59
  • 4

Net binnen

15:33
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"
14:28
Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte
13:22
Colapinto boos ondanks puntenfinish: 'Onbegrijpelijk wat de FIA daar deed'
12:19
Klien heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Dit zal Red Bull snel onder controle krijgen'
11:13
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring BREAKING!

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring

Gisteren 20:42 12
Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong Samenvatting race

Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

Gisteren 16:10 12
Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG Samenvatting kwalificatie

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

Gisteren 10:05 14
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

19 maart 2026 15:28 2
