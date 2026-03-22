Schoonzus springt in de bres voor Verstappen met felle kritiek op de Formule 1

Julia Piquet heeft zich op social media kritisch uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1. De schoonzus van Max Verstappen deelt daarmee de zorgen van de Red Bull-coureur over de nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. De Braziliaanse liet haar onvrede blijken tijdens het sprintweekend in China.

De kritiek van Piquet volgt op een periode van aanhoudende discussie over de technische koers van de sport. Sinds de introductie van de nieuwe regels dit jaar, waarbij de focus extreem is komen te liggen op energiemanagement en actieve aerodynamica, is er veel onvrede in de paddock. Verstappen uitte eerder al zijn ongezouten mening door de nieuwe regels te bestempelen als "anti-racen", "Mario Kart" en een "grap". Piquet sluit zich nu openlijk aan bij dit sentiment.

Piquet wil graag de 'oude' F1 terug zien

Via X deelde Piquet een emotionele boodschap over de huidige richting van de koningsklasse. "Hopelijk keert de Formule 1 die we kenden en waar we van hielden op een dag bij ons terug", zo luidde haar bericht. Deze uitspraak valt samen met een golf van kritiek van fans, analisten en andere coureurs die de huidige auto's te traag vinden op de rechte stukken vanwege het 'super clipping' en de dynamiek op de baan te kunstmatig vinden door de elektrificatie.

Hopefully the F1 we knew and loved makes its way back to us one day 😢 https://t.co/twhintiH5l — Julia Yasmeen Piquet (@JuliaPiquet) March 15, 2026

Steun voor Verstappen

De timing van de uitspraken van Julia Piquet is niet toevallig. Haar zus is Kelly Piquet, ze is een dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, en ze is de vrouw van NASCAR-winnaar Daniel Suárez. Ze zit dus ook middenin het racewereldje. Haar zwager Verstappen beleeft een lastige start van het seizoen. Tijdens de Grand Prix van China viel de Nederlander uit door problemen met de koeling van de ERS en na twee weekenden staat hij dus op slechts 8 punten, ver achter de coureurs van Mercedes en Ferrari. Verstappen waarschuwde al eerder dat de sport haar identiteit verliest door de overmatige focus op kunstmatige inhaalacties, iets wat Piquet nu lijkt te onderstrepen. Volgens haar verliest de Formule 1 haar essentie door de huidige koers, wat ten koste gaat van het pure racen waar zowel de familie Piquet als Verstappen voor staan.

