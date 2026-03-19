Pérez haakt in op Verstappen-tirade: "Waar is mijn paddenstoel? Ik heb hem nodig"

Pérez haakt in op Verstappen-tirade: "Waar is mijn paddenstoel? Ik heb hem nodig"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Sergio Pérez heeft met de nodige humor gereageerd op de eerdere kritiek van Max Verstappen over de nieuwe Formule 1-reglementen. De Nederlander vergeleek de huidige manier van racen, waarbij batterijbeheer en boost-knoppen een hoofdrol spelen, eerder al met het spel Mario Kart. Hoewel Pérez de situatie belachelijk maakte met een grap over de boordradio, deelt hij de onderliggende zorgen van zijn voormalig teamgenoot over het kunstmatige karakter van de sport.

De discussie over de reglementen die dit jaar zijn ingevoerd, bereikte een kookpunt tijdens het raceweekend in China. De nieuwe Manual Override Mode, die coureurs extra elektrisch vermogen geeft om in te halen, zorgt voor een dynamiek die volgens velen meer weg heeft van een videogame dan van traditionele autosport. Waar Verstappen eerder al grapte dat hij zijn simulator had ingeruild voor een Nintendo Switch, liet Pérez tijdens de race in Shanghai een vergelijkbaar geluid horen.

De paddenstoel van Pérez

Tijdens de Grand Prix van China, waarin Pérez voor het nieuwe Cadillac F1 Team reed, zorgde een moment over de boordradio voor de nodige hilariteit. Toen zijn extra vermogen op een cruciaal moment wegviel, verwees de Mexicaan direct naar de vergelijking van Verstappen. "Ik heb een paddenstoel nodig. Hij is verdwenen. Ik weet niet wat er gebeurde", zo klonk het vanuit de cockpit van de Cadillac-bolide. Hiermee doelde hij op de bekende versnellingen uit het Nintendo-spel, die coureurs in de huidige Formule 1 lijken te simuleren met hun boost-knoppen.

"Heel erg nep"

Ondanks de grap is Pérez na afloop van de mediasessie in Shanghai bloedserieus over de huidige staat van de sport. Hij steunt de kritiek dat het racen met de huidige krachtbronnen niet natuurlijk aanvoelt. "Het voelde ontzettend nep. Het is allemaal het indrukken van een knop. Je haalt iemand in en dan wordt je zelf weer ingehaald, Mario Kart-stijl", aldus de ervaren coureur. Hij benadrukte dat hij ook als liefhebber niet geniet van de nieuwe koers die de sport is ingeslagen: "Wat we in Melbourne hebben gezien... Ik als fan van de sport, hou er niet van." 

Verstappen tegengesproken door zwager: "Dan was Max nu stil geweest"

Valkenburg ziet cruciaal bezoekje Verstappen aan Nürburgring: "Mentaal heel belangrijk"

Schumacher kritisch op houding Verstappen: 'Michael hield het allemaal binnenskamers'

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert Column

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen" Max Verstappen

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1 Geef je mening

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel" MAX VERSTAPPEN

