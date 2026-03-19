Kelly Piquet is de laatste tijd weer een bijzonder actieve verschijning op social media. Waar de Braziliaanse vorig jaar nog een periode van relatieve stilte nam, deelt ze de afgelopen maanden weer volop beelden van haar glamoureuze leven en haar gezin.

Deze hernieuwde activiteit spreekt toch wat anders uit dan haar situatie iets meer dan een half jaar geleden. In augustus liet Piquet namelijk weten dat ze bewust afstand nam van haar online kanalen om te ontkoppelen en zich te focussen op haar familie na de geboorte van haar tweede dochter. "Ik ben stil geweest de laatste maand en dat had een aantal redenen", zo schreef ze destijds in haar Stories. Ze gaf aan dat het goed voelde om even niet verbonden te zijn en dat ze de tijd wilde gebruiken voor haar gezin en vakantie.

Parijs en Brazilië

Dit jaar is de toon echter compleet anders en lijkt de Braziliaanse haar weg terug naar het publieke oog volledig te hebben gevonden. Piquet begon het kalenderjaar met een vakantie in Rio de Janeiro, waarbij ze foto's deelde met de tekst "2026 begint prachtig". Sindsdien is ze een vaste gast geweest bij de grote modeweken in Parijs. Zo was ze aanwezig bij de shows van Louis Vuitton, Nina Ricci en Patou, en deelde ze uitgebreid beelden van haar outfits en de evenementen met haar miljoenen volgers. Naast de mode-updates gebruikt Piquet haar platform de laatste tijd ook voor meer persoonlijke onthullingen. Tijdens een recente Q&A-sessie en een terugblik op het jaar 2016 sprak ze openhartig over de beginfase van haar relatie met Verstappen. Ze verklaarde eerlijk dat hun eerste ontmoeting "geen magische nacht" was en dat hun relatie pas in 2020 officieel begon.

Tijd met Verstappen

Ook het moederschap en haar rol binnen de Formule 1-wereld komen uitgebreid aan bod. Piquet deelt regelmatig beelden van haar dochters, Penelope en Lily, waarbij ze onlangs nog een belangrijke mijlpaal van de jongste spruit deelde. Hoewel ze Verstappen niet bij iedere race fysiek vergezelt – zoals tijdens de recente Grand Prix van China, toen ze in Parijs verbleef – blijft ze via haar Stories haar onvoorwaardelijke steun uitspreken. "Samen", zo schreef ze onlangs bij een foto met de Red Bull-coureur. Toch lijkt het samenzijn van het tweetal de laatste tijd - natuurlijk mede door de start van het Formule 1-seizoen - op een laag pitje te staan. Piquet post de afgelopen maand bijna alleen maar foto's van haar eigen werk in Parijs en heel veel tijd en ruimte voor Verstappen - en vice versa - lijkt er momenteel niet.

