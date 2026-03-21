Verstappen wint NLS2 na pole position, Nederlander en team later gediskwalificeerd | GPFans Recap

De zaterdag in het Formule 1-loze weekend zit erop, maar vanzelfsprekend was het voor Max Verstappen-fans alsnog een dag met een hoop spektakel tijdens de NLS2-race op de Nürburgring. In deze GPFans Recap praten we je bij over alles wat er op deze zaterdag gebeurd is.

De zaterdag stond natuurlijk in het teken van Max Verstappen zijn bezoekje aan de Nürburgring. De Nederlander pakte met zijn team de pole position en won later ook de race in Duitsland. Lang konden hij en zijn team echter niet genieten van de zege, want zijn overwinning werd later helaas afgepakt met een diskwalificatie wegens een overschrijding van de te gebruiken banden. Ondertussen werd er ook weer gesproken over de veelbesproken Formule 1-regels.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen hebben de 58. ADAC Barbarossapreis op hun naam geschreven. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing kwam als eerste over de streep in de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Ze sloegen eerst de aanvallen van Scherer Sport PHX af en vervolgens die van ROWE Racing. Lees hier de hele samenvatting van race op de Nürburgring.

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring

Max Verstappen is zijn overwinning in de tweede race van de Nürburgring Langstrecke-Serie (NLS2) zaterdagavond weer kwijtgeraakt. Het GT3-team van de Nederlander is gediskwalificeerd omdat er zeven in plaats van de maximaal toegestane zes sets banden zijn gebruikt. De Limburger had de zege eerder op de dag nog met groot machtsvertoon opgeëist, maar uren na de finish greep de wedstrijdleiding alsnog in vanwege de overtreding van het reglement. Lees hier het nieuws over de diskwalificatie.

Coronel over F1-reglementen: "Mijn autosporthart bloedt, echt"

Formule 1-analist Tom Coronel vindt dat de essentie van de sport verloren is gegaan door de introductie van de nieuwe reglementen. Volgens de Nederlander is het huidige racen veranderd in een strategisch steekspel waarbij coureurs niet langer op hun instinct kunnen vertrouwen. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Tom Coronel.

Newey was niet in Shanghai vanwege voorafgaand plan: "Duidelijk dat hij niet alle races doet"

Aston Martin kende een moeizaam weekend in China, waar beide auto's de finish niet haalden. De afwezigheid van topontwerper Adrian Newey zorgde voor de nodige verbazing op sociale media, maar volgens Mike Krack is er niets aan de hand. De teambaas benadrukt dat de afwezigheid van de Brit simpelweg onderdeel is van een vooraf opgesteld plan en dat zijn taken op afstand prima uitgevoerd kunnen worden. Lees hier het hele artikel met het Aston Martin-nieuws.

Windsor komt met bijzonder hersenspinsel over Russell: '300 miljoen dollar bij Aston Martin'

George Russell voert momenteel de ranglijst aan in het wereldkampioenschap, maar volgens analist Peter Windsor zou de Brit wel eens een sensationele overstap kunnen maken. Hoewel Russell dit jaar uitblinkt voor Mercedes, wordt er gespeculeerd over een astronomisch aanbod van Aston Martin. Lees hier het hele artikel over de geruchten rondom George Russell.

Gerelateerd