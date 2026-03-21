Aston Martin kende een moeizaam weekend in China, waar beide auto's de finish niet haalden. De afwezigheid van topontwerper Adrian Newey zorgde voor de nodige verbazing op sociale media, maar volgens Mike Krack is er niets aan de hand. De teambaas benadrukt dat de afwezigheid van de Brit simpelweg onderdeel is van een vooraf opgesteld plan en dat zijn taken op afstand prima uitgevoerd kunnen worden.

Het huidige seizoen is het eerste jaar van de veelbesproken technische samenwerking tussen Aston Martin en Honda, maar de start verloopt allesbehalve soepel. De AMR26 kampt met hevige vibraties, wat in Shanghai leidde tot een dubbele uitvalbeurt. Terwijl het team op het circuit worstelde met de betrouwbaarheid, reageerden fans verbaasd op het feit dat Newey niet in de pitbox aanwezig was om de crisis te bezweren. Volgens Krack is de ophef echter onterecht, aangezien de planning voor het hele jaar al vaststaat.

Krack bevestigt vooraf opgesteld plan

Krack legt uit dat het nooit de bedoeling is geweest dat Newey bij alle races van de recordbrekende kalender aanwezig zou zijn. "Er is een plan opgesteld over waar hij wel en niet aanwezig moet zijn, dus dat hebben we niet veranderd", zo stelt hij. De rol van Newey brengt met zich mee dat hij zijn tijd moet verdelen tussen het circuit en de fabriek in Silverstone. "Ik zou het plan moeten doornemen, maar het was altijd duidelijk dat Adrian niet alle races zou doen", aldus de teambaas. Hiermee volgt Newey een vergelijkbaar schema als zijn voorganger Andy Cowell, die doorgaans tussen de tien en veertien races per seizoen bezocht.

Werken op afstand

Volgens de leiding van Aston Martin heeft de fysieke afwezigheid van de topontwerper geen negatieve invloed gehad op de gang van zaken tijdens het Chinese raceweekend. Krack wijst erop dat de huidige technologie het mogelijk maakt om vanaf elke locatie nauw betrokken te blijven bij de operatie. "Tegenwoordig, met de moderne communicatiemiddelen, denk ik dat het niet echt uitmaakt waar mensen zitten", zo verklaart hij. Hij trekt daarbij een vergelijking met de media: "Ik hoorde dat Sky Germany de Grand Prix van Australië vanuit Duitsland van commentaar voorzag, dus ik denk dat het tegenwoordig geen probleem is."