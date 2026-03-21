Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen hebben de 58. ADAC Barbarossapreis op hun naam geschreven. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing kwam als eerste over de streep in de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Ze sloegen eerst de aanvallen van Scherer Sport PHX af en vervolgens die van ROWE Racing.

Max Verstappen reed het grootste deel van de openingsronde op kop. Christopher Haase (Scherer Sport PHX-Audi) gebruikte de slipstream op de Döttinger Höhe om de leiding af te pakken. De Limburger reed het gat snel weer dicht en raakte de blauw Audi bijna zelfs bij het ingaan van een slow zone. Deze hing bij de Mutkürve voor de gecrashte Hyundai van Richard Schäfer. Door een gele vlag in het verkeer later in ronde drie verloor hij nog eens drie seconden ten opzichte van Haase. In de slotfase reed Verstappen opnieuw naar Haase toe en bij het ingaan van ronde zes was het verschil nog maar 0.219 seconde. Beiden reden een ongelooflijk tempo. Ze lagen 25 seconden voor op Tobias Müller (48LOSCH Motorsport by Black Falcon-Porsche), Augusto Farfus (ROWE Racing-BMW), Thomas Neubauer (Realize Kondo Racing with Rinaldi-Ferrari) en David Pittard (KCMG-Mercedes-AMG).

Verstappen pakt Haase terug

Zoals Haase dat eerst bij hem deed, gebruikte Verstappen de slipstream op het lange rechte stuk om de leiding terug te pakken. Ze gingen zij-aan-zij richting de laatste chicane en dat ging nog maar net goed. Vlak voor de pitstop lag de Verstappen Racing-bolide dus weer op kop. Dani Juncadella stapte in en kwam weer achter Haases ploegmaatje Nico Hantke terecht. Hantke ging echter niet helemaal lekker door zijn eerste ronde. Juncadella haalde hem in bij de Flugplatz en ook Nirei Fukuzumi (KCMG-Mercedes-AMG), Jordan Pepper (ROWE Racing-BMW) en Mattia Drudi (Walkenhorst Motorsport-Aston Martin) gingen Hantke meteen voorbij.

Harper krijgt straf tijdens gevecht met Gounon

Juncadella maakte een prima stint mee. Hij breidde de voorsprong ronde na ronde beetje bij beetje uit. Halverwege de race was het gat zo'n tien seconden naar Pepper, die Fukuzumi had ingehaald voor de tweede plaats. Hantke was ondertussen teruggevallen naar de zesde stek achter Drudi en Dylan Pereira (48LOSCH Motorsport by Black Falcon-Porsche).

Gounon nam het over van Juncadella voor de derde stint. Bij ROWE Racing had de nummer-99-BMW een wat kortere pitstop door iets eerder naar binnen te komen. Gounon kwam precies voor de neus van Peppers teamgenoot Dan Harper terecht. De Brit pakte de leiding af in ronde 17, maar moest deze in ronde 18 weer uit handen geven. Het was een mooi gevecht tussen Gounon en Harper, maar in dat gevecht was er een touché tussen de laatstgenoemde en de Adrenalin-Porsche Cayman van Adrian Rziczny uit de Cup 3-klasse. Dat leverde Harper een zogeheten 'penalty lap' op, wat hem zo'n vijf seconden kostte.

Verstappen wint met minuut voorsprong

Gounon breidde zijn leiding uit naar iets meer dan tien seconden. Verstappen kroop weer achter het stuur voor de laatste 43 minuten. Omdat ze op een strategie zaten waarbij ze zo laat mogelijk stopten, kregen ze de kans om een wat kortere pitstop te doen. Verstappen kwam naar buiten met een voorsprong van 45 seconden. Het was vervolgens een kwestie van 'gewoon' naar de finish rijden.

Verstappen zou uiteindelijk 59.524 seconde eerder dan de concurrentie de finish bereiken en heeft dus samen met Gounon en Juncadella gewonnen. Dan Harper en Jordan Pepper hebben Falken Motorsports-duo Tim Heinemann en Sven Müller achter zich gehouden voor de tweede plaats. Patrick Assenheimer, Tobias Müller en Dylan Pereira domineerden de Pro-Am-klasse met 48 LOSCH Motorsport by Black Falcon. Thierry Vermeulen is als vijfde over de streep gekomen met Thomas Neubauer en David Perel in de Ferrari van Realize Kondo Racing with Rinaldi.

