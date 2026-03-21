Coronel over F1-reglementen: "Mijn autosporthart bloedt, echt"
Formule 1-analist Tom Coronel vindt dat de essentie van de sport verloren is gegaan door de introductie van de nieuwe reglementen. Volgens de Nederlander is het huidige racen veranderd in een strategisch steekspel waarbij coureurs niet langer op hun instinct kunnen vertrouwen.
Sinds de start van het seizoen is er veel te doen om de manier waarop coureurs hun energie moeten managen. In plaats van constant vol gas te rijden, zijn rijders nu genoodzaakt om op rechte stukken van het gas te gaan om de batterij op te laden voor de volgende bocht. Hoewel de amusementswaarde tijdens de eerste trainingen in Australië nog intact leek, is Coronel van mening dat de nieuwe regels de 'funfactor' voor de coureurs drastisch hebben verminderd.
Coronel benadrukt in Faster Food op Viaplay dat de nieuwe regels de puurheid van de sport aantasten. Hij omschrijft het huidige racen als een "denkspel" in plaats van "instinctief autoracen". Het feit dat de snelste auto's ter wereld niet meer onafgebroken op de limiet kunnen rijden, zit de analist dwars. Hij vindt het "ridicuul" dat coureurs op de rechte stukken van Shanghai en Melbourne zichtbaar snelheid moesten verliezen om hun batterij op te laden voor de volgende bocht. De frustratie bij Coronel zit diep, zo blijkt uit zijn emotionele reactie op de huidige gang van zaken in de koningsklasse. "Mijn autosport-hart bloedt. Het huilt, echt. Ja dat is echt, dat doet echt pijn. En dat kan ik gewoon niet wegduwen, dat gaat niet", aldus Coronel. De analist kan zich dan ook niet vinden in de positieve geluiden over de nieuwe koers die de sport is ingeslagen met de hybridesystemen.
Coronel staat niet alleen in zijn kritiek. Ook Max Verstappen heeft zich na de Grand Prix van China zeer negatief uitgelaten over de nieuwe generatie auto's. De Limburger vergeleek de sport met 'Mario Kart' en een 'computerspel' vanwege de extreme focus op energiemanagement. "Mensen die dit leuk autoracen vonden gisteren, die hebben er geen klote verstand van", zo herhaalt presentator Rob Kamphues de woorden van de wereldkampioen. Coronel reageert: "Het ongefilterde wat hij altijd uit, dat creëert weer een hele hoop herrie om de Formule 1 heen."
