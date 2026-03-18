Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om"
Max Verstappen komt aankomend weekend in actie op de Nordschleife, waar hij met Verstappen Racing in actie komt in de Nürburgring Langstrecken-Serie. De Nederlander wil hier vooral ervaring opdoen voor de 24-uursrace later dit jaar. In gesprek met Viaplay vertelt hij meer over het plan van aanpak.
De Formule 1-coureurs kunnen aankomend weekend bijkomen van het tweeluik in Australië en China, voordat de karavaan zich richting Japan verplaatst voor de derde ronde van het wereldkampioenschap. Max Verstappen zal zijn vrije tijd echter niet buiten de cockpit besteden. De viervoudig wereldkampioen komt aankomend weekend in actie op de Nordschleife, waar hij met Verstappen Racing in actie komt in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Verstappen gebruikt deze vier-uursrace als cruciale voorbereiding op de latere 24-uursrace, die in mei op het programma staat.
Verstappen over voorbereiding voor NLS-race
In China wordt Verstappen door Viaplay gevraagd naar zijn voorbereiding voor aankomend weekend: "Ik denk dat we er donderdagavond naartoe gaan", klinkt het. "Vrijdag is het testen, dan willen we nog wel het een en ander proberen. Ik moet zelf natuurlijk ook op snelheid komen met de auto. En dan gewoon raceervaring opdoen. Proberen de auto in het juiste werkvenster te krijgen voor de 24-uurswedstrijd. Daar draait het om."
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"
- 17 minuten geleden
Verstappen Racing maakt zich klaar voor GT World Challenge Europe met test op Zandvoort
- 1 uur geleden
Formule 1-weekend Japan gaat extreem wisselende weersomstandigheden tegemoet
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"
- 17 minuten geleden
Honda F1 legt uit: "Daarom kunnen we geen volledige race in de Formule 1 uitrijden"
- 41 minuten geleden
Verstappen Racing maakt zich klaar voor GT World Challenge Europe met test op Zandvoort
- 1 uur geleden
Hamilton ontvangt bijzonder cadeau van LEGO: "Dit had ik nooit geloofd" | F1 Shorts
- 1 uur geleden
Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"
- 2 uur geleden
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari