Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om"

Max Verstappen komt aankomend weekend in actie op de Nordschleife, waar hij met Verstappen Racing in actie komt in de Nürburgring Langstrecken-Serie. De Nederlander wil hier vooral ervaring opdoen voor de 24-uursrace later dit jaar. In gesprek met Viaplay vertelt hij meer over het plan van aanpak.

De Formule 1-coureurs kunnen aankomend weekend bijkomen van het tweeluik in Australië en China, voordat de karavaan zich richting Japan verplaatst voor de derde ronde van het wereldkampioenschap. Max Verstappen zal zijn vrije tijd echter niet buiten de cockpit besteden. De viervoudig wereldkampioen komt aankomend weekend in actie op de Nordschleife, waar hij met Verstappen Racing in actie komt in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Verstappen gebruikt deze vier-uursrace als cruciale voorbereiding op de latere 24-uursrace, die in mei op het programma staat.

Verstappen over voorbereiding voor NLS-race

In China wordt Verstappen door Viaplay gevraagd naar zijn voorbereiding voor aankomend weekend: "Ik denk dat we er donderdagavond naartoe gaan", klinkt het. "Vrijdag is het testen, dan willen we nog wel het een en ander proberen. Ik moet zelf natuurlijk ook op snelheid komen met de auto. En dan gewoon raceervaring opdoen. Proberen de auto in het juiste werkvenster te krijgen voor de 24-uurswedstrijd. Daar draait het om."

