Volgens coureur en analist Nicky Catsburg dreigt de Formule 1 haar identiteit te verliezen door de huidige koers van de sport. De Nederlander stelt dat de essentie van het racen naar de achtergrond verdwijnt door de nieuwe technische reglementen en de manier waarop de sport zich ontwikkelt.

De kritiek van Catsburg volgt op een roerige periode in de koningsklasse. Na de recente Grand Prix van China is er veel te doen over de nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. De nadruk op batterijmanagement en de introductie van de 'Manual Override Mode' zorgen voor een ander soort racerij, waarbij coureurs als Max Verstappen en Lando Norris al eerder aangaven dat het pure racen naar de achtergrond verdwijnt.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijking met tennis

Tijdens de uitzending van De Stamtafel trekt Catsburg een opvallende vergelijking met een andere sport om zijn punt te verduidelijken. Hij schetste een scenario waarin de regels van een sport als tennis drastisch zouden worden aangepast om meer spektakel te forceren, zonder dat dit de sport ten goede komt. "Stel je voor bij tennis gaan we het net een halve meter hoger plaatsen. Die gasten slaan de hele tijd in het net en er gebeurt van alles geks. Dat is leuk om te zien, maar ergens gaat het nergens over." Volgens de coureur is dit precies wat er momenteel gaande is in de Formule 1. De focus op spektakel en nieuwe technische hulpmiddelen gaat volgens hem ten koste van de basis van de sport. "Je verandert de hele essentie van die sport. En voor mijn gevoel gebeurt dat nu in de Formule 1", aldus Catsburg.

Essentie van de sport

Hoewel de actie op de baan voor de kijker soms interessant oogt door de vele inhaalacties, vraagt Catsburg zich af wat de waarde daarvan nog is als het puur door kunstmatige systemen komt. De Nederlander merkt dat hij de verbinding met de sport zoals hij die kende, langzaam kwijtraakt. "Maar waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Ik verlies echt een beetje waar de Formule 1 voor staat! Dat ben ik een beetje kwijt aan het raken eigenlijk." De analyse van Catsburg sluit aan bij de bredere onvrede in de paddock over het verdwijnen van klassieke race-elementen. Door de nieuwe motorformule is bijvoorbeeld de strategische waarde van de 'undercut' grotendeels verdwenen. Coureurs die eerder stoppen, verbruiken hun batterij vaak volledig in de out-lap, waardoor ze vervolgens kansloos zijn op de rechte stukken.

