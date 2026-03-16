Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

Zorgen om duidelijk kritiekpunt Red Bull: "Ik zou ook helemaal over de zeik zijn"

Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS
Zorgen om duidelijk kritiekpunt Red Bull: "Ik zou ook helemaal over de zeik zijn"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Max Verstappen beleefde in China wederom een weekend om snel te vergeten en de viervoudig wereldkampioen werd na afloop van het drama in Shanghai gespot bij zijn vliegtuig met vrijwel de hele Red Bull Racing-top. In GPFans Raceteam worden zijn weekend én dat bijzondere samenkomen onder de loep genomen.

Het is een start aan dit seizoen om snel te vergeten voor Verstappen en alle mensen die hem een warm hart toedragen. De eerste race leek er nog wel snelheid in de wagen te zitten maar had hij de pech dat hij zijn wagen in de kwalificatie in de muur zag belanden. Op zondag kwam hij vorige week nog wel knap naar de zesde stek gereden. In China was het allemaal echter een stuk anders. De Nederlander klaagde het hele weekend steen en been over zijn RB22 die niet te besturen was en moest tot overmaat van ramp de auto ook nog parkeren met motorproblemen.

Zorgen om de starts

Algemeen Formule 1-expert en GPFans-redacteur Brian van Hinthum behandelt de belabberde seizoensstart van Verstappen: "Ik maak me wel een beetje zorgen om Red Bull. Waar ik vorige week best wat veren in de kont van Red Bull kon steken, zie je nu hoe snel het kan veranderen in de Formule 1. Verstappen viel heel ver terug bij de starts. Dat is het meest zorgwekkende puntje, de starts. De vraag is waar het aan ligt. We zien het bij Hadjar best prima gaan bij de starts. Als dat nou ook drie keer niks was, kon je nog zeggen dat het aan de Red Bull ligt. Al zal dat ook wel zijn, want Max is doorgaans goed bij de starts. Maar tot nu toe zijn de starts nog allemaal verschrikkelijk geweest. Je zag hem ver terugvallen. Dan is hij nog prima opgeklommen. Uiteindelijk komt hij in de sprint net tekort op een puntje. Dat was het verhaal van het weekend. In de race zagen we tegenslag na tegenslag, maar vocht hij zich toch telkens terug. Uiteindelijk valt hij dan uit. Ik zou ook helemaal over de zeik zijn."

Vlucht in privéjet

Vervolgens wordt er gesproken over de rondcirculerende video waarin een groot deel van de Red Bull-top in zijn privéjet stapt: "Aan het einde van de race vertrekt hij natuurlijk altijd met zijn privéjet. Nu zagen we toch best een entourage instappen. Pierre Waché, Laurent Mekies en Gianpiero Lambiase waren erbij. Ik denk niet dat het zomaar een lift was om ze thuis af te zetten. Ik denk dat er wel hard met de vuist op tafel geslagen is in het vliegtuig. Ze hebben de tijd gehad dingen te bespreken." GPFans-presentator Sebastiaan Kissing: "Wat zou er besproken zijn?" Van Hinthum reageert: "Er moet heel veel veranderd worden. Er zijn vragen over de betrouwbaarheid van de motor. Max zal zich afvragen wat er in hemelsnaam met de starts gebeurt. Ik denk dat het geen heel gezellige vlucht is geweest." Kissing denkt dat men in ieder geval blij is met de geannuleerde races van april: "Het komt toch wel als een soort geschenk dat het in april een beetje stilligt. Wellicht dat Red Bull een soort ommezwaai weet te maken, al zie ik het niet snel gebeuren. Veel dingen gingen niet goed. Ik ben benieuwd hoe het in Japan gaat. Er zal besproken zijn dat dingen echt beter moeten."

Gerelateerd

Red Bull Racing Verstappen podcast

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'

Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'

  • Vandaag 15:27
  • 6
Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'

Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'

  • 1 uur geleden
  • 3
Nicholas voelt mee met Verstappen: "Max was compleet hulpeloos"

Nicholas voelt mee met Verstappen: "Max was compleet hulpeloos"

  • 2 uur geleden
Team Redline komt met speciale livestream van NLS2-race met Max Verstappen

Team Redline komt met speciale livestream van NLS2-race met Max Verstappen

  • Vandaag 14:25
Red Bull Racing verrast pasgetrouwd stel na oproep op social media Offgrid

Red Bull Racing verrast pasgetrouwd stel na oproep op social media

  • Vandaag 13:56
  • 1
Wolff wijst naar Red Bull: 'Zelfs Max zou dat toegeven' | GPFans News

Wolff wijst naar Red Bull: 'Zelfs Max zou dat toegeven' | GPFans News

  • Vandaag 11:50
  • 3

