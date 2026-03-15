close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

Antonelli geeft update over ruzietje met Hadjar: "We weten hoe hij soms is"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Andrea Kimi Antonelli heeft de strijdbijl met Isack Hadjar begraven na hun aanvaring tijdens de sprintrace in China. De Mercedes-coureur geeft toe dat hij fout zat bij het incident op zaterdag, waarbij de auto van Hadjar zwaar beschadigd raakte. Hoewel de Red Bull-junior de excuses van de Italiaan in eerste instantie weigerde, is de lucht tussen de twee talenten inmiddels geklaard.

Het incident vond gisteren plaats in de openingsronde van de sprintrace bij bocht 6. Antonelli kende een moeizame start door een gebrek aan vermogen en viel terug van de tweede naar de achtste plaats. In een poging om direct terrein goed te maken, blokkeerde hij een achterwiel en gleed hij tegen de zijkant van de Red Bull van Hadjar aan. De schade aan de vloer van Hadjar was aanzienlijk, wat zijn race effectief beëindigde. Antonelli kreeg hiervoor een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie, maar de frustratie bij Hadjar zat na afloop diep.

Excuses aanvaard

Ondanks de eerdere weigering van Hadjar om in parc fermé met Antonelli te praten, hebben de twee coureurs vandaag de gelegenheid aangegrepen om het uit te praten. "Ja, dat heb ik vandaag gedaan tijdens de rijdersparade en het is allemaal goed. Natuurlijk was het gisteren absoluut mijn fout omdat ik tegen hem aanreed, uiteraard niet met opzet, en ik zijn race verpestte. Dus ik neem mijn verantwoordelijkheid en na de race ben ik natuurlijk mijn excuses gaan aanbieden", zo verklaart Antonelli over het moment dat de rust terugkeerde.

Heetst van de strijd

De jonge Italiaan begrijpt de felle reactie van zijn concurrent wel, aangezien de emoties direct na de race nog hoog zaten. "Hij zat in het heetst van de strijd. We weten hoe Isack soms is, zeker in het heetst van de strijd, dus ik zat er niet zo mee omdat het vandaag allemaal weer prima was", aldus de Mercedes-coureur. Hiermee lijkt de kou uit de lucht tussen de twee coureurs die dit jaar hun weg proberen te vinden bij een topteam.

Red Bull Racing Mercedes Isack Hadjar Andrea Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

