Beelden van Alonso die handen van het stuur haalt gaan viraal: "Compleet onacceptabel"
Fernando Alonso heeft vandaag tijdens de Grand Prix van China voor een opmerkelijk en zorgwekkend moment gezorgd. De Spanjaard liet op het Shanghai International Circuit op het rechte stuk kortstondig zijn handen volledig van het stuur. De reden achter deze ongebruikelijke actie leek de extreme vibratie van zijn wagen.
De beelden van de hevig schuddende Aston Martin gingen direct viraal op sociale media. Volgens de eerste analyses waren de trillingen, vooral bij hoge snelheden, zo intens dat Alonso het gevoel in zijn handen en voeten begon te verliezen. Door zijn handen even van het stuur te halen, probeerde de tweevoudig wereldkampioen de bloedsomloop te stimuleren en de pijn in zijn ledematen te verlichten. Teambaas Adrian Newey heeft eerder al tekst en uitleg gegeven over de technische malaise. De trillingen zouden afkomstig zijn van de nieuwe Honda-krachtbron, waarbij het stijve carbon-chassis van de auto als een versterker fungeert. Volgens Newey was de opgave van Alonso in ronde 34 een direct gevolg van "fysiek ongemak door hevige vibraties". Het team gaf toe dat de situatie ernstig is en dat de trillingen zelfs een risico vormen voor permanente zenuwschade aan de handen van de coureurs.
Hevige kritiek
Op sociale media wordt er met ongeloof gereageerd op de technische problemen bij Aston Martin. Veel fans noemen de situatie op het circuit van Shanghai "gevaarlijk". Er wordt door critici veelvuldig verwezen naar de beruchte uitspraken van Alonso over de "GP2-motor" uit zijn eerdere periode met Honda. Daarnaast uiten fans hun zorgen over de veiligheid en vragen zij zich hardop af hoe de FIA een auto heeft kunnen goedkeuren die dergelijke gezondheidsrisico's voor een coureur met zich meebrengt.
19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"
- Vandaag 09:48
- 3
F1 knipt uitspraak Verstappen uit persconferentie, ‘Newey niet aanwezig in China’ | GPFans Recap
- 12 maart 2026 21:44
- 4
De definitieve startopstelling voor GP China na nieuwe Red Bull-batterij en pitstraatstart Albon
- Vandaag 07:02
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China
Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden
19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"
Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli
Net binnen
Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA
- 10 minuten geleden
Verstappen spreekt klare taal: 'Ik spreek namens alle coureurs, behalve...'
- 22 minuten geleden
Dit is de stand in het constructeurskampioenschap Formule 1 na de GP van China
- 43 minuten geleden
Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"
- 56 minuten geleden
- 2
Van der Gijp glashelder over Verstappen bij Vandaag Inside: "Dan moet je lekker stoppen!"
- 1 uur geleden
- 4
Beelden van Alonso die handen van het stuur haalt gaan viraal: "Compleet onacceptabel"
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- Gisteren 11:00
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart