Fernando Alonso heeft vandaag tijdens de Grand Prix van China voor een opmerkelijk en zorgwekkend moment gezorgd. De Spanjaard liet op het Shanghai International Circuit op het rechte stuk kortstondig zijn handen volledig van het stuur. De reden achter deze ongebruikelijke actie leek de extreme vibratie van zijn wagen.

De beelden van de hevig schuddende Aston Martin gingen direct viraal op sociale media. Volgens de eerste analyses waren de trillingen, vooral bij hoge snelheden, zo intens dat Alonso het gevoel in zijn handen en voeten begon te verliezen. Door zijn handen even van het stuur te halen, probeerde de tweevoudig wereldkampioen de bloedsomloop te stimuleren en de pijn in zijn ledematen te verlichten. Teambaas Adrian Newey heeft eerder al tekst en uitleg gegeven over de technische malaise. De trillingen zouden afkomstig zijn van de nieuwe Honda-krachtbron, waarbij het stijve carbon-chassis van de auto als een versterker fungeert. Volgens Newey was de opgave van Alonso in ronde 34 een direct gevolg van "fysiek ongemak door hevige vibraties". Het team gaf toe dat de situatie ernstig is en dat de trillingen zelfs een risico vormen voor permanente zenuwschade aan de handen van de coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Hevige kritiek

Op sociale media wordt er met ongeloof gereageerd op de technische problemen bij Aston Martin. Veel fans noemen de situatie op het circuit van Shanghai "gevaarlijk". Er wordt door critici veelvuldig verwezen naar de beruchte uitspraken van Alonso over de "GP2-motor" uit zijn eerdere periode met Honda. Daarnaast uiten fans hun zorgen over de veiligheid en vragen zij zich hardop af hoe de FIA een auto heeft kunnen goedkeuren die dergelijke gezondheidsrisico's voor een coureur met zich meebrengt.

How the hell is this car allowed to compete. — Kitt (@balnaincat) March 15, 2026

That is completely unacceptable. The moment a driver has to let go of the wheel because of vibrations, the car should be out. — Kevin | BVB & F1 (@kevin_a_lmk) March 15, 2026

I hope he retires simply for the good of his health. He will be a new father and it is hard to see him in this difficult position after expecting much more from Aston Martin. — Luigi Hamstappen (@F1vibezz) March 15, 2026

Honestly this should be looked at by the FIA. Like, it could cause so much harm to Stroll and Alonso. If there has to be a rule change, then it should be, but this could be dangerous in a race or any other session if Alonso or Stroll lose control because of this vibrations — ThorstenVanTrottel (@vanTrottel) March 15, 2026

Surely the FIA have to step in here for safety reasons, this is awful — Pill Counter Kel 😷 🦇 🦎 (@PillCounterKel) March 15, 2026

