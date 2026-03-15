close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Fernando Alonso in Shanghai

Beelden van Alonso die handen van het stuur haalt gaan viraal: "Compleet onacceptabel"

Fernando Alonso in Shanghai — Foto: © IMAGO
2 reacties

Beelden van Alonso die handen van het stuur haalt gaan viraal: "Compleet onacceptabel"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Fernando Alonso heeft vandaag tijdens de Grand Prix van China voor een opmerkelijk en zorgwekkend moment gezorgd. De Spanjaard liet op het Shanghai International Circuit op het rechte stuk kortstondig zijn handen volledig van het stuur. De reden achter deze ongebruikelijke actie leek de extreme vibratie van zijn wagen.

De beelden van de hevig schuddende Aston Martin gingen direct viraal op sociale media. Volgens de eerste analyses waren de trillingen, vooral bij hoge snelheden, zo intens dat Alonso het gevoel in zijn handen en voeten begon te verliezen. Door zijn handen even van het stuur te halen, probeerde de tweevoudig wereldkampioen de bloedsomloop te stimuleren en de pijn in zijn ledematen te verlichten. Teambaas Adrian Newey heeft eerder al tekst en uitleg gegeven over de technische malaise. De trillingen zouden afkomstig zijn van de nieuwe Honda-krachtbron, waarbij het stijve carbon-chassis van de auto als een versterker fungeert. Volgens Newey was de opgave van Alonso in ronde 34 een direct gevolg van "fysiek ongemak door hevige vibraties". Het team gaf toe dat de situatie ernstig is en dat de trillingen zelfs een risico vormen voor permanente zenuwschade aan de handen van de coureurs.

Hevige kritiek

Op sociale media wordt er met ongeloof gereageerd op de technische problemen bij Aston Martin. Veel fans noemen de situatie op het circuit van Shanghai "gevaarlijk". Er wordt door critici veelvuldig verwezen naar de beruchte uitspraken van Alonso over de "GP2-motor" uit zijn eerdere periode met Honda. Daarnaast uiten fans hun zorgen over de veiligheid en vragen zij zich hardop af hoe de FIA een auto heeft kunnen goedkeuren die dergelijke gezondheidsrisico's voor een coureur met zich meebrengt.

Ontdek het op Google Play
x