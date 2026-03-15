Bearman geschrokken na bijna-Red Bull-crash: "F*ck... Ik had hem bijna vermoord"
Ollie Bearman en Isack Hadjar hadden het in de openingsronde van de F1 Grand Prix van China flink met elkaar aan de stok. Het gevecht kwam echter al snel ten einde, toen de laatstgenoemde spinde. De Haas-coureur kon de Red Bull nog maar nét ontwijken, herstelde zich prima en sleepte een P5-resultaat binnen.
Hadjar en Bearman vingen de wedstrijd op het Shanghai International Circuit aan vanaf de negende en tiende plek, respectievelijk. Er ontstond direct een geweldige strijd tussen de twee jongelingen. Hadjar ging echter in de rondte in bocht 13, de snelle doordraaier voor het opkomen van het achterste rechte stuk. Het resulteerde bijna in een mega-klapper, maar Bearman wist om de Fransman te komen door zelf ook van de baan te schieten. Hij sleepte 10 punten binnen voor Haas, terwijl Hadjar als achtste het zwart-witgeblokt zag na een extra pit stop in de openingsfase.
Hadjar baalt van eigen fout
"Zonde, echt zonde", vertelde Hadjar na afloop bij Viaplay. "We hadden wederom een goede start en dit keer had ik geen contact, niks", zo verwees hij naar het feit dat hij in de Sprint geramd was door Kimi Antonelli. "Nu was ik het die een fout maakte. Ik moet begrijpen hoe dit kon gebeuren. Ik had het gevoel dat ik het onder controle had in een mooi gevecht met Ollie. Door die spin liepen we een achterstand op. Het is geluk dat we punten hebben behaald."
Bearman had Hadjar 'bijna vermoord'
Bearman liet weten dat hij enorm geschrokken was. "Ik had hem bijna vermoord. Om eerlijk te zijn... Fuck... Sorry, dat was niet het woord waar ik naar opzoek was", begon de Brit. "Als je mijn emoties kon samenvatten in die ene seconde, toen hij daar zijwaarts stond, zou ik zeggen 'wow'. Ik zei het net ook tegen Isack, die bocht was zo moeilijk in de race. Gedurende het weekend is de windrichting vaak veranderd en dat maakte het heel lastig. Wanneer je denkt dat je bijna de bocht uit bent, is er in ene een 'snap', al helemaal in de eerste ronde wanneer je veel brandstof aan boord hebt. Er was geen enkele waarschuwing dat hij zou spinnen. We waren bijna uit de bocht en plotseling staat hij zijwaarts."
Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"
- 3 uur geleden
- 33
Verstappen komt met "hele lijst" aan fouten bij Red Bull: "Auto voelt totaal niet goed"
- Vandaag 10:38
- 7
LIVE (gesloten) | GP China: Antonelli leidt, Russell haalt de Ferrari's in, Verstappen valt uit
- Vandaag 07:37
- 9
Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"
- 54 minuten geleden
- 2
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China
Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden
19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"
Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli
Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA
- 9 minuten geleden
Verstappen spreekt klare taal: 'Ik spreek namens alle coureurs, behalve...'
- 21 minuten geleden
Dit is de stand in het constructeurskampioenschap Formule 1 na de GP van China
- 42 minuten geleden
Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"
- 54 minuten geleden
- 2
Van der Gijp glashelder over Verstappen bij Vandaag Inside: "Dan moet je lekker stoppen!"
- 1 uur geleden
- 4
Beelden van Alonso die handen van het stuur haalt gaan viraal: "Compleet onacceptabel"
- 1 uur geleden
- 2
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- Gisteren 11:00
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart