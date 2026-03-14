Russell wint sprintrace en Antonelli pakt pole, Hamilton helder over Verstappen-flater | GPFans Recap

Het sprintweekend in China is volop onderweg en dat betekent dat de tweede dag er alweer op zit. Er is weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en het meest gelezen nieuws, even kort voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.

De tweede dag in China zit er zoals gezegd op en het werd wederom een dag met een hoop verhalen. In de sprintrace trok George Russell aan het langste eind, terwijl Kimi Antonelli de baas was tijdens de kwalificatie later op die dag. Ondertussen was het een frustrerende zaterdag voor Max Verstappen, die negende in de sprint werd en - net als vrijdag - achtste kwalificeerde. "Elke ronde is momenteel overleven", is dan ook de zeer terneergeslagen samenvatting van Verstappen. Ondertussen was Lewis Hamilton dan weer niet onder de indruk van kritieken van de Nederlander.

Verstappen herstelt zich na 'dramastart', Russell pakt sprintzege in China

Ook de sprintrace in China is ten prooi gevallen aan George Russell. De Engelsman verloor de leiding van de wedstrijd nadat de startlichten uitgingen in Shanghai aan Lewis Hamilton, maar wist orde op zaken te stellen en na de sprintpole van vrijdag nu ook de sprintzege te pakken. Charles Leclerc kwam als tweede over de streep en Hamilton moest het met P3 doen. Max Verstappen vertrok vanaf P8, maar kende een dramatische start en knokte zich terug naar P9. Lees hier de hele samenvatting van de sprintrace in Australië.

Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China

Kimi Antonelli heeft zijn eerste pole position verdiend en zet daarmee het record als de jongste poleman in de geschiedenis van de Formule 1. Hij was het allersnelst in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. George Russell herstelde zich na een motorprobleem en klokte de tweede tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan de achtste plaats. Lees hier de hele samenvatting van de kwalificatie in Australië.

Team van Verstappen trekt zich terug uit race vanwege weersomstandigheden

Terwijl Max Verstappen momenteel het Formule 1-weekend in China aan het afwerken is, is zijn eigen team, Verstappen Racing, afgereisd naar Duitsland. De formatie heeft echter bekendgemaakt dat vanwege de slechte weersomstandigheden het team vandaag niet zal deelnemen aan de NLS1-race op de Nürburgring. Lees hier het hele artikel met het nieuws over Team Verstappen.

Social media gaat los na waardeloze kwalificatie Verstappen: "Hij is een crimineel, ontsla hem!"

Kimi Antonelli heeft in de kwalificatie voor de Grand Prix van China de snelste tijd op het bord gezet. Daarmee is de Mercedes-rijder de jongste pole sitter uit de geschiedenis van de sport. Max Verstappen bleef steken op de achtste plaats, en dat maakt de tongen los op social media. Lees hier het hele artikel met de social mediareacties van vandaag.

Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen

Lewis Hamilton maakt zich geen zorgen over de veiligheid rondom de huidige startprocedures in de Formule 1. Hoewel de nieuwe motorreglementen voor flinke verschillen op de grid zorgen, ziet de Ferrari-coureur dit juist als een positieve ontwikkeling voor de sport. Hamilton reageert hiermee op de discussie die opnieuw ontstond na de moeizame start van Max Verstappen tijdens de sprintrace in China. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Lewis Hamilton.

Max Verstappen over RB22: "Elke ronde een gevecht en overleven"

Na een moeizame zaterdag in Shanghai laat Max Verstappen zich opnieuw kritisch uit over de huidige staat van zijn Red Bull. De Nederlander spreekt van een ware overlevingstocht op het circuit en stelt dat de auto momenteel onvoorspelbaar en lastig te besturen is. Inmiddels lijkt hij behoorlijk over te lopen van binnen. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Max Verstappen.

