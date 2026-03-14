Team van Verstappen trekt zich terug uit race vanwege weersomstandigheden
Terwijl Max Verstappen momenteel het Formule 1-weekend in China aan het afwerken is, is zijn eigen team, Verstappen Racing, afgereisd naar Duitsland. De formatie heeft echter bekendgemaakt dat vanwege de slechte weersomstandigheden het team vandaag niet zal deelnemen aan de NLS1-race op de Nürburgring.
Slechte weersomstandigheden
De weersomstandigheden zijn bar en boos rondom de iconische Nürburgring. Waar in Nederland de lente langzaam haar intrede maakt, heeft het in de Duitse Eifel vannacht gesneeuwd en heeft dichte mist zich samengepakt boven het circuit. Dit heeft consequenties voor de NLS1-race op de Nürburgring, die vandaag om 12:00 uur van start moet gaan. De kwalificatie zou om 08:30 uur afgetrapt worden, maar is inmiddels uitgesteld.
Verstappen Racing trekt zich terug
De omstandigheden lijken dan ook verre van ideaal. Het team van Max Verstappen, Verstappen Racing, heeft inmiddels zelf bekendgemaakt dat het vandaag geen deel zal nemen aan de race. "Vanwege het weerbericht heeft het team besloten om vandaag niet te starten in de NLS1-race op de Nürburgring Nordschleife. Na gesprekken met de coureurs, de engineers en de bandenpartner hebben we besloten geen risico te nemen. Veiligheid komt eerst.
