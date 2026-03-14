Verstappen herstelt zich na 'dramastart', Russell pakt sprintzege in China

Ook de sprintrace in China is ten prooi gevallen aan George Russell. De Engelsman verloor de leiding van de wedstrijd nadat de startlichten uitgingen in Shanghai aan Lewis Hamilton, maar wist orde op zaken te stellen en na de sprintpole van vrijdag nu ook de sprintzege te pakken. Charles Leclerc kwam als tweede over de streep en Hamilton moest het met P3 doen. Max Verstappen vertrok vanaf P8, maar kende een dramatische start en knokte zich terug naar P9.

De F1 Sprint ging zaterdagochtend om 04:00 uur van start. Dat gebeurde onder iets koudere omstandigheden dan waarin de sprintkwalificatie werd verreden. Zo was het een graad of 14 graden Celsius en was de baan opgewarmd naar 18 graden Celsius. Nog voordat de verkorte race van start ging, stond Isack Hadjar overigens al onder een vergrootglas. De Fransman vertrok uit de pitstraat om richting de startgrid te gaan en maakte ruimte om langs de wagens te rijden die een proefstart aan het uitvoeren waren. Daarbij ging hij over de witte lijn en het moment zou na afloop van de sprintrace door de FIA worden beoordeeld.

Artikel gaat verder onder video

'Poepstart' Verstappen, Hamilton pakt de koppositie over

Toen de startlichten uitgingen in China, waren het wederom de Ferrari's die het beste van hun plek kwamen. Lewis Hamilton wist direct door te stoten naar P2 en pakte na de eerste bochten de leiding van de wedstrijd over van voormalig teamgenoot George Russell. Andrea Kimi Antonelli viel juist terug naar P6 en Max Verstappen kende een dramatische start vanaf P8 en kwam niet van zijn plek weg. Hij lag na de eerste bochten op P15 en moest een inhaalrace gaan opzetten. Niet veel later werd bekend dat de FIA een moment tussen Hadjar, de enige coureur die op de rode banden van start ging, en Antonelli ging bekijken. De Italiaan onderstuurde en kwam op die manier tegen de wagen van Hadjar aan, die daarbij diverse onderdelen in de lucht zag vliegen. Antonelli kreeg daarvoor een tijdstraf van tien seconden.

Here's how the race start unfolded, with Russell initially retaining the lead! 💨👇#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/t9E4skaWVh — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Gevecht top vijf

Nadat Russell vijf ronden tegen de kont van de SF-26 van Hamilton aankeek, reed hij in ronde zes eindelijk voorbij de Italiaanse wagen. Leclerc lag op dat moment op P3 en zag het tafereel voor zijn neus gebeuren en Verstappen had ondertussen twee plekken goedgemaakt, maar reed met P13 nog altijd buiten de punten. Ondertussen had Antonelli op P4 het tempo te pakken en in ronde 11 ging de jongeling van Mercedes de druk opvoeren bij nummer drie Hamilton, die ongeveer dezelfde rondetijden als de Italiaan kon rijden, maar zich aan het einde van het rondje gewonnen moest geven.

How close was this! 🤯



Leclerc and Hamilton did not leave much margin between them in this battle 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/wl5KzEKEI9 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Lindblad en Hülkenberg vallen uit met pech: Safety car komt de baan op

Verstappen had in ronde dertien Bortoleto en Ocon te pakken op het rechte stuk en reed achter teamgenoot Hadjar op P11, daar waar Lindblad te horen kreeg om zijn Racing Bull naar de pitstraat te brengen. De rookie van het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing zou de eerste uitvaller worden. Hülkenberg zette even later zijn Audi langs de kant, want ook hij had problemen. Door die DNF kwam de safetycar in ronde 14 de baan op, waardoor de top vijf naar binnenkwam voor vers rubber. Bij Red Bull Racing ging het niet helemaal goed bij de wagen van Hadjar, die net iets te lang stilstond, en Antonelli loste direct zijn tien seconden tijdstraf in en kwam als zevende weer de baan op.

LAP 13/19



🟡 SAFETY CAR 🟡



Nico Hulkenberg has pulled over to the side of the track!



Antonelli moves up into P2 just before the SC is deployed, and the majority of the pack head to the pits 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/dpwUj56bz0 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Herstart

Norris lag tijdens de herstart op P3, want de pitstop van McLaren was snel en daardoor had hij Hamilton te grazen genomen. Met nog drie ronden te gaan werd de baan vrijgegeven en Russell trapte het gaspedaal weer in, waardoor het veld weer mocht racen. Verstappen had in de slotfase van de wedstrijd de snelheid te pakken op de softbanden. Zo wist hij diverse plekken goed te maken en slechts vier tienden achter Oliver Bearman over de streep te komen als negende.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

