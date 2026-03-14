George Russell mag morgen de F1 Grand Prix van China vanaf de voorste startrij aanvangen en dat terwijl zijn kwalificatie allesbehalve vlekkeloos verliep. De kampioenschapsleider gaat in op wat er misging bij hem en Mercedes.

Tijdens Q1 op het Shanghai International Circuit werden Kimi Antonelli en Russell verschalkt door de Ferrari van Charles Leclerc. Tussen de Sprint en de kwalificatie verklapte Lewis Hamilton al dat dit zou gebeuren. Hij onthulde dat de Zilverpijlen een soort 'party mode' hebben teruggebracht, waardoor ze vanaf Q2 een stuk harder konden lopen. En jawel, Antonelli stond niet alleen eerste in de tweede sessie, maar ook in de cruciale Q3. De Italiaan is de jongste poleman uit de geschiedenis van de koningsklasse. Bij Russell liep de kwalificatie compleet anders. Hij haakte zijn laatste run in Q2 af vanwege een probleem met de voorvleugel, voordat in Q3 de motor parten begon te spelen. Hij kon nog wel terugrijden naar de pits om zich op te maken voor de laatste run, maar hij zou 0.222 seconde tekort komen op Antonelli.

Gebroken voorvleugel en motorprobleem

"Het was een kwestie van schadebeperking", begon Russell direct na de kwalificatie. "In Q2 brak de voorvleugel af, dus dat probeerden we uit te vogelen." Het werd op tv niet goed laten zien en de Duitse renstal heeft dan ook geen idee hoe dat heeft kunnen gebeuren. "Toen ik eenmaal naar buiten kwam voor Q3, kwam ik tot stilstand op de baan. De auto wilde niet starten en ik kon geen versnelling vinden. Ik ben gewoon blij dat ik hier sta. In die laatste ronde had ik geen batterij, geen temperatuur in de banden, niks. Het team heeft het geweldig gedaan om ons in deze positie te brengen. Het had veel erger kunnen zijn."

