Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"
Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies vertelt dat hij niet overtuigd hoefde te worden door Max Verstappen, om toestemming te geven voor de deelname van de Nederlander aan de legendarische 24 uur van de Nürburgring.
Max Verstappen bevestigde afgelopen maandag dat hij dit jaar deel zal gaan nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De Red Bull Racing-coureur verrijdt op 21 maart een voorbereidingsrace in de NLS, waarna het halverwege de maand mei tijd is voor het echte werk. Verstappen zal op Duitse bodem de cockpit delen met Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer. Eerder werd al bekend dat de organisatie van de NLS bereid was om de iconische race te verplaatsen, om "Formule 1-coureurs de kans te geven deel te nemen". Het is niet de eerste keer dat Verstappen tijdens het Formule 1-seizoen deelneemt aan races in andere klassen. Afgelopen jaar maakte hij ook al eens een uitstapje, ter voorbereiding op zijn aanstaande deelname.
Toestemming Red Bull voor NLS-deelname
Een uitgebreide PowerPoint-presentatie om toestemming te krijgen, was volgens Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies dan ook niet nodig: "Hij hoeft ons niet te overtuigen. Je hoeft maar een paar minuten met hem te praten, en dan zie je zijn gezicht en ogen oplichten als hij over raceauto's praat", klinkt het in de persconferentie in China. "Het maakt niet uit wat voor soort auto. Het is fantastisch. We hebben het vorig jaar ook al gezien; hij heeft het al een paar keer gedaan tussen Formule 1-races in."
Meer energie
Volgens de Fransman heeft het immers geen negatieve impact op de Formule 1-prestaties van Verstappen: "Je zou denken dat het energie bij hem wegneemt, maar in werkelijkheid komt hij met meer energie terug naar het circuit", klinkt het. "Hij is verliefd op de sport, en het helpt ons er allemaal aan herinneren dat we motorsportfans zijn. Hij is een motorsportfan en houdt ervan om in zijn vrije weekenden te racen."
