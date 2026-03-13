close global

Russell during practice in China

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP China: Russell snelste in SQ3, Verstappen komt 1.7s tekort

Russell during practice in China — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP China: Russell snelste in SQ3, Verstappen komt 1.7s tekort

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 8:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de sprintkwalificatie op het Shanghai International Circuit. De F1 Grand Prix van China is de tweede ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet in China. De temperatuur ligt rond de 14°C, maar het zonnetje schijnt. Kan iemand Mercedes van de troon stoten of zet George Russell de dominantie voort? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprintkwalificatie Grand Prix van China

Sort by:

3h ago

08:15

De vlag valt

SQ3 zit erop en George Russell pakt de pole position voor de Sprint in China!

  1. Russell
  2. Antonelli
  3. Norris
  4. Hamilton
  5. Piastri
  6. Leclerc
  7. Gasly
  8. Verstappen
  9. Bearman
  10. Hadjar

De Sprint gaat morgen van start om 4:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!

3h ago

08:14

Kleine verbetering voor Antonelli

Kimi Antonelli gaat 0.031 seconde sneller dan zijn persoonlijk beste tijd, maar dat is dus niet genoeg om George Russell te verslaan. Het is nu wachten op de McLarens.

3h ago

08:11

Verstappen op 1.7 seconde achterstand

Max Verstappen komt niet verder dan een 1:33.254. Hij is 1.734 seconde langzamer dan George Russell. Lewis Hamilton en Charles Leclerc komen op P3 en P4 terecht, respectievelijk.

Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Ollie Bearman en Isack Hadjar doen slechts één run en komen met nog 3 minuten op de klok pas naar buiten.

3h ago

08:10

Russell opnieuw voor Antonelli

De Mercedessen openen SQ3 en ze zijn weer o, zo snel. Het is een 1:31.520 voor George Russell, 0.360 seconde voor Kimi Antonelli.

3h ago

08:09

Op de softs

SQ1 en SQ2 werden op de mediums verreden, maar SQ3 wordt gedaan op de zachte band met het rode rubber. Het is een mini-sessie van slechts 8 minuten, dus pas halverwege SQ3 komen de eerste tijden door.

3h ago

08:07

SQ3 van start

Door naar SQ3:

  1. Russell
  2. Antonelli
  3. Leclerc
  4. Piastri
  5. Hamilton
  6. Norris
  7. Gasly
  8. Bearman
  9. Verstappen
  10. Hadjar

3h ago

08:06

Onderzoek met Verstappen

Een incident waarbij Max Verstappen en Pierre Gasly elkaar mogelijk hebben geblokkeerd zal ook onderzocht worden.

3h ago

08:03

Hadjar valt stil

Isack Hadjar is aan het begin van de pitstraat stilgevallen, dus er hangt een vraagteken boven zijn deelname aan SQ3.

3h ago

08:02

Onderzoek van de stewards

Kimi Antonelli heeft mogelijk Lando Norris opgehouden halverwege de sessie. De stewards hebben nu aangegeven dat het na de sprintkwalificatie wordt onderzocht.

3h ago

08:00

Red Bull op het randje

Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad en Franco Colapinto kunnen hun positie niet verbeteren. Max Verstappen op P9 en Isack Hadjar op P10 gaan met de hakken over de sloot door naar SQ3.

3h ago

07:59

Bearman gaat door

Ollie Bearman stijgt vanuit de gevarenzone naar P8 en gaat door met de Haas. Isack Hadjar zakt naar P10 en kan in de problemen komen.

3h ago

07:57

Gevarenzone SQ2

Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Ollie Bearman, Arvid Lindblad en Franco Colapinto staan bij de laatste zes met nog twee minuten te gaan.

3h ago

07:55

Verstappen komt 1.3 seconde tekort

Zoals verwacht, door de rondetijden van Mercedes, McLaren en Ferrari zakt Max Verstappen terug naar P7. George Russell is het snelst met een 1:32.241, 0.329 seconde onder Kimi Antonelli. Het is Charles Leclerc op de derde stek voor Oscar Piastri, Lando Norris en Lewis Hamilton.

3h ago

07:54

Verstappen momenteel op P1

Max Verstappen gaat naar de eerste plek met een 1:33.564, slechts zeven duizendsten onder Pierre Gasly, maar Mercedes, McLaren en Ferrari moeten nog een pushrondje doen.

3h ago

07:54

Eerste rondetijden druppelen binnen

Pierre Gasly doet meteen een pushrondje. Het is een 1:33.571 voor de Alpine-coureur en gaat een halve seconde harder dan Ollie Bearman en een hele seconde sneller dan teamgenoot Franco Colapinto.

