LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP China: Russell snelste in SQ3, Verstappen komt 1.7s tekort
We zitten om 8:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de sprintkwalificatie op het Shanghai International Circuit. De F1 Grand Prix van China is de tweede ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet in China. De temperatuur ligt rond de 14°C, maar het zonnetje schijnt. Kan iemand Mercedes van de troon stoten of zet George Russell de dominantie voort? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Sprintkwalificatie Grand Prix van China
De vlag valt
SQ3 zit erop en George Russell pakt de pole position voor de Sprint in China!
- Russell
- Antonelli
- Norris
- Hamilton
- Piastri
- Leclerc
- Gasly
- Verstappen
- Bearman
- Hadjar
De Sprint gaat morgen van start om 4:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!
Kleine verbetering voor Antonelli
Kimi Antonelli gaat 0.031 seconde sneller dan zijn persoonlijk beste tijd, maar dat is dus niet genoeg om George Russell te verslaan. Het is nu wachten op de McLarens.
Verstappen op 1.7 seconde achterstand
Max Verstappen komt niet verder dan een 1:33.254. Hij is 1.734 seconde langzamer dan George Russell. Lewis Hamilton en Charles Leclerc komen op P3 en P4 terecht, respectievelijk.
Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Ollie Bearman en Isack Hadjar doen slechts één run en komen met nog 3 minuten op de klok pas naar buiten.
Russell opnieuw voor Antonelli
De Mercedessen openen SQ3 en ze zijn weer o, zo snel. Het is een 1:31.520 voor George Russell, 0.360 seconde voor Kimi Antonelli.
Op de softs
SQ1 en SQ2 werden op de mediums verreden, maar SQ3 wordt gedaan op de zachte band met het rode rubber. Het is een mini-sessie van slechts 8 minuten, dus pas halverwege SQ3 komen de eerste tijden door.
SQ3 van start
Door naar SQ3:
- Russell
- Antonelli
- Leclerc
- Piastri
- Hamilton
- Norris
- Gasly
- Bearman
- Verstappen
- Hadjar
Onderzoek met Verstappen
Een incident waarbij Max Verstappen en Pierre Gasly elkaar mogelijk hebben geblokkeerd zal ook onderzocht worden.
Hadjar valt stil
Isack Hadjar is aan het begin van de pitstraat stilgevallen, dus er hangt een vraagteken boven zijn deelname aan SQ3.
Onderzoek van de stewards
Kimi Antonelli heeft mogelijk Lando Norris opgehouden halverwege de sessie. De stewards hebben nu aangegeven dat het na de sprintkwalificatie wordt onderzocht.
Red Bull op het randje
Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad en Franco Colapinto kunnen hun positie niet verbeteren. Max Verstappen op P9 en Isack Hadjar op P10 gaan met de hakken over de sloot door naar SQ3.
Bearman gaat door
Ollie Bearman stijgt vanuit de gevarenzone naar P8 en gaat door met de Haas. Isack Hadjar zakt naar P10 en kan in de problemen komen.
Gevarenzone SQ2
Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Ollie Bearman, Arvid Lindblad en Franco Colapinto staan bij de laatste zes met nog twee minuten te gaan.
Verstappen komt 1.3 seconde tekort
Zoals verwacht, door de rondetijden van Mercedes, McLaren en Ferrari zakt Max Verstappen terug naar P7. George Russell is het snelst met een 1:32.241, 0.329 seconde onder Kimi Antonelli. Het is Charles Leclerc op de derde stek voor Oscar Piastri, Lando Norris en Lewis Hamilton.
Verstappen momenteel op P1
Max Verstappen gaat naar de eerste plek met een 1:33.564, slechts zeven duizendsten onder Pierre Gasly, maar Mercedes, McLaren en Ferrari moeten nog een pushrondje doen.
Eerste rondetijden druppelen binnen
Pierre Gasly doet meteen een pushrondje. Het is een 1:33.571 voor de Alpine-coureur en gaat een halve seconde harder dan Ollie Bearman en een hele seconde sneller dan teamgenoot Franco Colapinto.
