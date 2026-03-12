'Antonelli gespot met bescherming om linkerhand in paddock China'
Hoewel Mercedes geen blessure heeft gemeld bij Kimi Antonelli, was de jongeling donderdag in de paddock gespot met een bescherming om zijn linkerhand. De jongeling schoof in Melbourne tijdens de derde vrije training van de baan, en mogelijk speelt dit nog na in de linkerhand van de Italiaan.
Door de klapper in die training moest Antonelli hopen op een kans in de kwalificatie, want bij de start van die sessie waren de monteurs nog bezig met het herstel van de W17. Door de rode vlag die veroorzaakt werd door Max Verstappen, die in Q1 zijn RB22 in de muur zette in bocht één, had Mercedes wat extra tijd om de wagen gereed te krijgen. Uiteindelijk wist het team Antonelli alsnog op de baan te sturen, waardoor hij de tweede tijd uiteindelijk kon rijden. Ook op zondag was dat de finishplek van Antonelli.
Verband om linkerhand
Het team van Mercedes heeft in China zijn gebruikelijke praatje voor de pers gedaan; ook Antonelli is aan het woord gekomen. Toch is er niet gesproken over een eventuele blessure, en mocht die er al zijn, dan leek Antonelli er in Melbourne weinig last van te hebben. Wel zijn er foto's genomen van hetgeen wat er in China is gezien, waarbij het lijkt te gaan om een klein pijntje.
