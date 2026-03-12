close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Russell, Antonelli, Verstappen, socials

Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'

Russell, Antonelli, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Max Verstappen natuurlijk zelf om de wereldtitel wil strijden, ziet ook hij in dat het voorlopig een strijd tussen het duo van Mercedes gaat worden. De Nederlander legt op de persconferentie in China uit dat hij vooral hoopt op een spannende strijd en wijst naar de rol van Kimi Antonelli.

George Russell leidt na de Grand Prix van Australië het klassement. De Engelsman sloot in 2022 aan bij de Zilverpijlen, precies op het moment dat het team in een neerwaartse spiraal zat. Na de opbouwjaren lijkt er in 2026 weer een kampioenschapswagen te zijn gebouwd en na het eerste rookiejaar van Antonelli in 2025 lijkt ook hij klaar om om de prijzen te gaan knokken.

Verstappen wrijft in zijn handen

Verstappen werpt een blik op de titelstrijd en hoopt vooral dat de fans op hun wenken worden bediend en dat Antonelli ook een echte kans heeft: "Ik bedoel, dat hoop ik wel. Ik wil dat het spannend is vooraan, dus ik hoop voor hem dat het mogelijk is. Maar Mercedes staat natuurlijk in een erg sterke positie voor het hele seizoen en ik hoop zeker dat Kimi daar vooraan mee kan doen." De Nederlander heeft al vier titels binnengehengeld en stipt vooral aan dat consistentie de doorslag gaat geven: "Maar uiteindelijk heb je, om voor een titel te vechten, consistentie nodig en moet je natuurlijk altijd het maximale uit je resultaten halen. Dat is iets wat we in de loop van het seizoen zullen zien."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Red Bull George Russell Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne

FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne

  • 3 uur geleden
  • 5
Formule 1 verwijdert uitspraken van Verstappen tijdens persconferentie

Formule 1 verwijdert uitspraken van Verstappen tijdens persconferentie

  • Vandaag 13:06
  • 7
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News Video

VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News

  • 2 minuten geleden
NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring-debuut van Verstappen te zien op Viaplay

NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring-debuut van Verstappen te zien op Viaplay

  • 3 uur geleden
  • 5
Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"

Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"

  • 2 uur geleden
  • 1
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

  • Gisteren 17:44

Net binnen

17:27
Video
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News
16:46
FIA voerde willekeurige controle uit bij Russell na overwinning in Melbourne
15:28
Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"
14:53
Verstappen onthult weigering vanuit Red Bull: "Dat mocht ik niet doen"
14:18
FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Gisteren 06:58 17
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

10 maart 2026 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x