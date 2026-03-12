Hoewel Max Verstappen natuurlijk zelf om de wereldtitel wil strijden, ziet ook hij in dat het voorlopig een strijd tussen het duo van Mercedes gaat worden. De Nederlander legt op de persconferentie in China uit dat hij vooral hoopt op een spannende strijd en wijst naar de rol van Kimi Antonelli.

George Russell leidt na de Grand Prix van Australië het klassement. De Engelsman sloot in 2022 aan bij de Zilverpijlen, precies op het moment dat het team in een neerwaartse spiraal zat. Na de opbouwjaren lijkt er in 2026 weer een kampioenschapswagen te zijn gebouwd en na het eerste rookiejaar van Antonelli in 2025 lijkt ook hij klaar om om de prijzen te gaan knokken.

Verstappen wrijft in zijn handen

Verstappen werpt een blik op de titelstrijd en hoopt vooral dat de fans op hun wenken worden bediend en dat Antonelli ook een echte kans heeft: "Ik bedoel, dat hoop ik wel. Ik wil dat het spannend is vooraan, dus ik hoop voor hem dat het mogelijk is. Maar Mercedes staat natuurlijk in een erg sterke positie voor het hele seizoen en ik hoop zeker dat Kimi daar vooraan mee kan doen." De Nederlander heeft al vier titels binnengehengeld en stipt vooral aan dat consistentie de doorslag gaat geven: "Maar uiteindelijk heb je, om voor een titel te vechten, consistentie nodig en moet je natuurlijk altijd het maximale uit je resultaten halen. Dat is iets wat we in de loop van het seizoen zullen zien."

