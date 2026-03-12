Verstappen over Red Bull-auto: "Er is zeker veel potentieel"
Max Verstappen vertelt dat Red Bull Racing momenteel een forse achterstand kent op de teams van Mercedes en Ferrari, maar volgens de Nederlander heeft de RB22 wel erg veel potentie.
Max Verstappen verreed tijdens de openingsrace van het seizoen in Australië een solide inhaalrace. Na een crash in de kwalificatie door een softwarefout, startte Verstappen als twintigste in Melbourne. Uiteindelijk kwam hij als zesde over de streep, achter George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris. Een prima startpunt voor Red Bull Racing, gezien de gloednieuwe eigen motor. Maar volgens de viervoudig wereldkampioen is het gat naar Mercedes en Ferrari momenteel aanzienlijk.
Red Bull heeft veel potentieel volgens Verstappen
"We hebben veel potentieel", vertelt Verstappen op de persconferentie in China. "Het zal er dit jaar vanaf hangen hoeveel we van dat potentieel kunnen benutten. Het gat [naar Mercedes en Ferrari in Australië] was groot. Als we de race verder vooraan waren gestart, denk ik dat we maximaal één positie hadden kunnen winnen. We hebben niet dezelfde snelheid als de auto's in de top vier. De bandendegradatie was ook een ding. We zullen zien wat er de komende races gaat gebeuren. We kunnen het gat wel een beetje dichten."
Vijfde hoogst haalbare in Melbourne
Verstappen vervolgt: "Ik had vijfde kunnen worden. Ferrari stond in de kwalificatie om de een of andere reden niet waar ze wilden staan, maar in de race werd duidelijk dat wij geen kans hadden om Ferrari te verslaan. P5, dus. Ik hoop dat we hier dichterbij komen en dat het gat niet nog groter wordt dan het geval was. Het is wel duidelijk dat we op dit moment niet kunnen vechten met die auto's."
