Verstappen hoopt op meer races buiten Formule 1: "Eigenlijk wil ik helemaal niet weg"
Verstappen hoopt op meer races buiten Formule 1: "Eigenlijk wil ik helemaal niet weg"
Max Verstappen probeert momenteel zoveel mogelijk afleiding buiten de Formule 1 te zoeken, omdat hij het niet naar zijn zin heeft achter het stuur van de nieuwe generatie bolides in de koningsklasse van de autosport.
Max Verstappen heeft de afgelopen weken van zijn hart geen moordkuil gemaakt. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 is geen fan van de nieuwe reglementen en stoort zich mateloos aan het belang van het energiemanagement van de batterij. De Limburger noemde het eerder al "Formule E op steroïden" en gaf in Australië aan zich leeg te voelen. Ook na afloop van de eerste race van het seizoen, waarin hij van de twintigste naar de zesde plaats reed, gaf hij aan momenteel geen plezier te beleven aan het rijden in de Formule 1.
Toekomst Verstappen in de Formule 1
De uitspraken van Verstappen zorgen er logischerwijs voor dat er in de media en onder fans vraagtekens worden gezet bij de toekomst van de Nederlander. Hij is immers buiten de Formule 1 steeds drukker met zijn eigen raceteam Verstappen Racing en komt steeds vaker uit in andere raceklassen. Zo werd deze week zijn deelname aan de legendarische 24 uur van de Nürburgring bevestigd. Op de persconferentie in China wordt Verstappen gevraagd naar zijn toekomstplannen.
Plannen buiten de Formule 1
"Eigenlijk wil ik helemaal niet weg, maar ik zou graag wat meer plezier hebben in het rijden", geeft de 28-jarige coureur te kennen. "Gelukkig doe ik ook andere dingen die ik heel leuk vind, zoals de race op de Nordschleife. Hopelijk kan ik de komende jaren ook Spa en Le Mans doen. Zo probeer ik dingen te combineren die ik leuk vind. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen team, dus er gebeurt genoeg." Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'
- Gisteren 15:04
- 7
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
Net binnen
Hamilton bevestigt updates voor Ferrari in China: "Geweldig om te zien"
- 24 minuten geleden
Brundle over nieuwe F1-auto's: "Parameters moeten ontegenzeggelijk aangepast worden"
- 1 uur geleden
Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"
- 1 uur geleden
- 4
Alonso komt met pijnlijk lage lat voor F1-weekend China: "Dat zou een goed weekend zijn"
- 2 uur geleden
Verstappen over Red Bull-auto: "Er is zeker veel potentieel"
- 2 uur geleden
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- Gisteren 08:03
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari