close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, generic, Australian GP, 2026

Verstappen hoopt op meer races buiten Formule 1: "Eigenlijk wil ik helemaal niet weg"

Max Verstappen, generic, Australian GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen hoopt op meer races buiten Formule 1: "Eigenlijk wil ik helemaal niet weg"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen probeert momenteel zoveel mogelijk afleiding buiten de Formule 1 te zoeken, omdat hij het niet naar zijn zin heeft achter het stuur van de nieuwe generatie bolides in de koningsklasse van de autosport.

Max Verstappen heeft de afgelopen weken van zijn hart geen moordkuil gemaakt. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 is geen fan van de nieuwe reglementen en stoort zich mateloos aan het belang van het energiemanagement van de batterij. De Limburger noemde het eerder al "Formule E op steroïden" en gaf in Australië aan zich leeg te voelen. Ook na afloop van de eerste race van het seizoen, waarin hij van de twintigste naar de zesde plaats reed, gaf hij aan momenteel geen plezier te beleven aan het rijden in de Formule 1.

Toekomst Verstappen in de Formule 1

De uitspraken van Verstappen zorgen er logischerwijs voor dat er in de media en onder fans vraagtekens worden gezet bij de toekomst van de Nederlander. Hij is immers buiten de Formule 1 steeds drukker met zijn eigen raceteam Verstappen Racing en komt steeds vaker uit in andere raceklassen. Zo werd deze week zijn deelname aan de legendarische 24 uur van de Nürburgring bevestigd. Op de persconferentie in China wordt Verstappen gevraagd naar zijn toekomstplannen.

Plannen buiten de Formule 1

"Eigenlijk wil ik helemaal niet weg, maar ik zou graag wat meer plezier hebben in het rijden", geeft de 28-jarige coureur te kennen. "Gelukkig doe ik ook andere dingen die ik heel leuk vind, zoals de race op de Nordschleife. Hopelijk kan ik de komende jaren ook Spa en Le Mans doen. Zo probeer ik dingen te combineren die ik leuk vind. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen team, dus er gebeurt genoeg." Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

  • Gisteren 15:04
  • 7
Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"

Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"

  • 1 uur geleden
  • 4
Verstappen over Red Bull-auto: "Er is zeker veel potentieel"

Verstappen over Red Bull-auto: "Er is zeker veel potentieel"

  • 2 uur geleden
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'

Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'

  • 3 uur geleden
Verstappen grapt over F1-reglementen: "Ik oefen nu Mario Kart op mijn Nintendo"

Verstappen grapt over F1-reglementen: "Ik oefen nu Mario Kart op mijn Nintendo"

  • Vandaag 07:29
  • 2
Verstappen wijst belang simracen aan: 'Onderdeel van ingang naar echte racen'

Verstappen wijst belang simracen aan: 'Onderdeel van ingang naar echte racen'

  • Vandaag 06:57

Net binnen

12:01
Hamilton bevestigt updates voor Ferrari in China: "Geweldig om te zien"
11:20
Brundle over nieuwe F1-auto's: "Parameters moeten ontegenzeggelijk aangepast worden"
10:44
Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"
10:05
Alonso komt met pijnlijk lage lat voor F1-weekend China: "Dat zou een goed weekend zijn"
09:30
Verstappen over Red Bull-auto: "Er is zeker veel potentieel"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Gisteren 06:58 17
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

10 maart 2026 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x