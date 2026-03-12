Max Verstappen probeert momenteel zoveel mogelijk afleiding buiten de Formule 1 te zoeken, omdat hij het niet naar zijn zin heeft achter het stuur van de nieuwe generatie bolides in de koningsklasse van de autosport.

Max Verstappen heeft de afgelopen weken van zijn hart geen moordkuil gemaakt. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 is geen fan van de nieuwe reglementen en stoort zich mateloos aan het belang van het energiemanagement van de batterij. De Limburger noemde het eerder al "Formule E op steroïden" en gaf in Australië aan zich leeg te voelen. Ook na afloop van de eerste race van het seizoen, waarin hij van de twintigste naar de zesde plaats reed, gaf hij aan momenteel geen plezier te beleven aan het rijden in de Formule 1.

Toekomst Verstappen in de Formule 1

De uitspraken van Verstappen zorgen er logischerwijs voor dat er in de media en onder fans vraagtekens worden gezet bij de toekomst van de Nederlander. Hij is immers buiten de Formule 1 steeds drukker met zijn eigen raceteam Verstappen Racing en komt steeds vaker uit in andere raceklassen. Zo werd deze week zijn deelname aan de legendarische 24 uur van de Nürburgring bevestigd. Op de persconferentie in China wordt Verstappen gevraagd naar zijn toekomstplannen.

Plannen buiten de Formule 1

"Eigenlijk wil ik helemaal niet weg, maar ik zou graag wat meer plezier hebben in het rijden", geeft de 28-jarige coureur te kennen. "Gelukkig doe ik ook andere dingen die ik heel leuk vind, zoals de race op de Nordschleife. Hopelijk kan ik de komende jaren ook Spa en Le Mans doen. Zo probeer ik dingen te combineren die ik leuk vind. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen team, dus er gebeurt genoeg." Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing.

