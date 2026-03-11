close global

Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap

VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap

Famke Stevering

James Vowles en Andrea Stella zijn niet te spreken over het gebrek aan informatie vanuit Mercedes over de 2026-krachtbron, en Max Verstappen benadrukt dat hij de intentie heeft om bij Red Bull te blijven.

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

  • Vandaag 15:04
  • 6
'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'

'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'

  • 30 minuten geleden
Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje

Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje

  • 2 uur geleden
  • 1
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

  • 3 uur geleden
Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

  • 9 maart 2026 20:24
  • 11
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • 8 maart 2026 08:39
  • 10

20:26
'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'
19:46
Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement
18:27
Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje
17:44
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'
17:01
Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Vandaag 06:58 13
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

Gisteren 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
