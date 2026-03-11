close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen looks on from the Bahrain paddock

Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje

Max Verstappen looks on from the Bahrain paddock — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje

Redactie

Max Verstappen is al aanwezig in China, want daar staat dit weekend de Grand Prix gepland. De Nederlander is voor diverse sponsorevenementen in het land en krijgt het razendpopulaire Labubu-poppetje in zijn handen geduwd. Hij kan er duidelijk van genieten.

Na het openingsweekend in Melbourne is er voor Red Bull Racing F1 Team nog wel wat werk aan de boeg. Zo heeft Mercedes-AMG Petronas F1 Team de favorietenrol waargemaakt door met de pole position en de overwinning naar huis te gaan. Isack Hadjar liet zien dat er tempo in de RB22 zat, want hij wist de derde tijd neer te zetten in de kwalificatie. Verstappen viel uit in Q1 na een softwarefout, waardoor hij in de bandenstapels klapte. Op zondag viel Hadjar uit na een geplofte Red Bull Ford-motor, en hoewel Verstappen een prima inhaalrace wist om te zetten van P20 naar P6, is het echte gevecht met de Mercedessen nog uitgebleven.

'Maxbubu'

In Shanghai staat de Grand Prix van China op het programma. De Nederlander was aanwezig bij een event van Mobil 1 en daar kreeg hij opnieuw een Labubu-poppetje in zijn handen geduwd. Daar kon hij wel om lachen, zo is te zien in de beelden. Gekscherend wordt het op de socials al 'Maxbubu' genoemd.

De Labubu-poppetjes zijn al een tijdje een trend, voornamelijk dankzij TikTok. Het poppetje komt uit Hongkong en wordt vooral gebruikt als mode-accessoire of om aan tassen te hangen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen China Grand Prix van China

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

  • 3 uur geleden
Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

  • Vandaag 15:04
  • 6
'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'

'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'

  • 30 minuten geleden
VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap Video

VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai

Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai

  • 3 uur geleden
Verstappen richt zich op GP China: 'We willen meer meedoen in de strijd'

Verstappen richt zich op GP China: 'We willen meer meedoen in de strijd'

  • Vandaag 10:37
  • 4

Net binnen

20:26
'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'
19:46
Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement
19:14
Video
VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap
17:44
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'
17:01
Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Vandaag 06:58 13
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

Gisteren 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x