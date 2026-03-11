Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje
Max Verstappen is al aanwezig in China, want daar staat dit weekend de Grand Prix gepland. De Nederlander is voor diverse sponsorevenementen in het land en krijgt het razendpopulaire Labubu-poppetje in zijn handen geduwd. Hij kan er duidelijk van genieten.
Na het openingsweekend in Melbourne is er voor Red Bull Racing F1 Team nog wel wat werk aan de boeg. Zo heeft Mercedes-AMG Petronas F1 Team de favorietenrol waargemaakt door met de pole position en de overwinning naar huis te gaan. Isack Hadjar liet zien dat er tempo in de RB22 zat, want hij wist de derde tijd neer te zetten in de kwalificatie. Verstappen viel uit in Q1 na een softwarefout, waardoor hij in de bandenstapels klapte. Op zondag viel Hadjar uit na een geplofte Red Bull Ford-motor, en hoewel Verstappen een prima inhaalrace wist om te zetten van P20 naar P6, is het echte gevecht met de Mercedessen nog uitgebleven.
'Maxbubu'
In Shanghai staat de Grand Prix van China op het programma. De Nederlander was aanwezig bij een event van Mobil 1 en daar kreeg hij opnieuw een Labubu-poppetje in zijn handen geduwd. Daar kon hij wel om lachen, zo is te zien in de beelden. Gekscherend wordt het op de socials al 'Maxbubu' genoemd.
De Labubu-poppetjes zijn al een tijdje een trend, voornamelijk dankzij TikTok. Het poppetje komt uit Hongkong en wordt vooral gebruikt als mode-accessoire of om aan tassen te hangen.
