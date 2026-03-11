Johnny Herbert vindt dat de koningsklasse van de autosport de plank volledig misslaat met de huidige technische reglementen. De Brit is van mening dat de sport hiermee het risico loopt om zijn grootste sterren, waaronder Max Verstappen, te verliezen.

De onvrede over de nieuwe regels, die dit jaar van kracht zijn gegaan, is niet nieuw. Verstappen uitte al in 2023 zijn zorgen over de richting die de sport opging, waarbij de nadruk fors verschoof naar elektrische ondersteuning en energieregeneratie. Herbert herinnert zich bij Snabbare die waarschuwingen nog goed. "Het is zelf veroorzaakt door de manier waarop de technologie is geïntroduceerd. Max bracht het al ter sprake in 2023, toen er voor het eerst over werd gesproken. Hij wees erop hoe verschrikkelijk het zou zijn, omdat je op het rechte stuk moet terugschakelen omdat het opladen de auto zo enorm vertraagt", aldus de analist. Volgens hem is dat precies waar de schoen wringt: "Dat is het deel dat verkeerd is."

Artikel gaat verder onder video

Verlies van de ultieme uitdaging

De nieuwe krachtbronnen, waarbij het vermogen gelijkwaardig verdeeld is tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem, zorgen voor een rijervaring die volgens critici ver afstaat van wat de Formule 1 zou moeten zijn. Herbert vraagt zich dan ook hardop af of de sport zijn identiteit niet aan het verliezen is. "Is dit de Formule 1 die het zou moeten zijn? Nee, dat is het niet", stelt hij. Hij waarschuwt de beleidsmakers dat coureurs van het kaliber Verstappen wel eens vroegtijdig de handdoek in de ring zouden kunnen gooien als de sport niet langer de ultieme uitdaging biedt. "Ze moeten heel erg voorzichtig zijn dat coureurs als Max niet weglopen, omdat ze de uitdaging niet meer vinden. Het zou het snelste ding op de planeet moeten zijn. Je weet gewoon dat het veel sneller zou kunnen zijn met een normale verbrandingsmotor die alle paardenkrachten levert", vervolgt Herbert. De Brit had liever gezien dat de sport de regels van vorig jaar had behouden, aangezien die auto's in zijn ogen veel dichter bij de essentie van het racen stonden. "Ik wou dat iemand vorig jaar de ballen had gehad om te zeggen: 'Wat we hebben is geweldig. We moeten het houden zoals het is.' Ik had graag gehouden wat we vorig jaar hadden."

Coureurs vs technologie

Een groot struikelblok voor Herbert is de mate waarin computers en systemen zoals de MCU de controle overnemen van de coureur. Hij benadrukt dat de fans naar het circuit komen voor de atleten en niet voor de techniek onder de motorkap. "Het ongenoegen van Max Verstappen moet een oprechte zorg zijn. Je wilt je sterren in de sport niet vervreemden, want de coureurs zijn de sterren, niet die verdomde auto's", klinkt het kritisch vanuit de man die in het verleden toch als 'Anti Verstappen-steward' werd bestempeld voor hij vertrok uit zijn functie. Volgens de drievoudig Grand Prix-winnaar gaat de sport momenteel de verkeerde kant op door technologie boven het menselijke element te plaatsen. "Zij zijn degenen die getest moeten worden. Ze zetten hun leven op het spel. Gaan ze hun leven op het spel zetten als het helemaal niet interessant is? Nee. Dat betekent dat de sport de verkeerde kant op gaat." Herbert pleit dan ook voor een terugkeer naar een situatie waarin de coureur weer de volledige controle heeft over zijn machine.

Menselijke factor

Hoewel de Formule 1 vaak wordt gezien als de kraamkamer voor nieuwe technologieën, vindt Herbert dat dit niet ten koste mag gaan van de sportieve waarde. De huidige focus op 'optimale technologie' zorgt er volgens hem voor dat de coureur slechts een onderdeel van het systeem wordt. "Uiteindelijk gaat het erom dat het menselijke element een rol speelt, en dat element gaat verloren", legt de Brit uit. De roep om verandering is duidelijk hoorbaar in de woorden van de analist, die vreest dat de sport zijn ziel verkoopt aan complexe systemen. "Je wilt niet dat de computer het bestuurt, je wilt dat de coureur het bestuurt. Je wilt niet dat de coureur slechts delen ervan controleert, je wilt dat de coureur alles controleert", besluit Herbert.

Gerelateerd