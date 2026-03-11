Frans Verschuur is duidelijk na de eerste Grand Prix van het nieuwe tijdperk: de nieuwe koers van de Formule 1 niet de juiste. Ondanks een recordaantal inhaalacties tijdens de openingsrace in Australië, stelt de analist dat hij totaal niet heeft genoten van het eerste weekend onder de nieuwe reglementen.

Dat laat hij weten in de podcast F1 aan Tafel. De seizoensopener op het Albert Park Circuit stond in het teken van de nieuwe motorformule en actieve aerodynamica, wat resulteerde in een enorme verschuiving in de statistieken. Waar er vorig jaar nog 25 inhaalacties werden genoteerd, steeg dat aantal dit jaar naar 120. Hoewel deze cijfers op papier een succes lijken voor de sport, is Verschuur kritisch op de manier waarop deze acties tot stand komen. "Dat is leuk om te kijken, maar als racehart wat ik heb, vind ik het geen racen", zo stelt hij.

Snelheid en beleving

De onvrede bij Verschuur begon al tijdens de zaterdag in Melbourne. De kwalificatietijden lieten een flinke stap terug zien in vergelijking met het voorgaande seizoen, waarbij de auto's ruim drie seconden per ronde moesten inleveren. Op de vraag of hij genoten heeft van de eerste race, is hij duidelijk: "Nee Ik heb het echt als een afzakker gevonden dat toen ik zag dat de kwalificatie al drieënhalve seconde langzamer was als het jaar ervoor. Daar word ik al niet vrolijk van", aldus de analist. Naast de lagere snelheden stoort Verschuur zich aan het gedrag van de nieuwe krachtbronnen op de baan. Door de focus op energiemanagement en het herstellen van de batterij, vertonen de auto's op de rechte stukken een ongebruikelijk patroon. "Als je dan de beelden in de auto ziet, die kunnen ze beter ook niet uitzenden, dat je op een gegeven moment op het rechte stuk bent en dan hoor je in één keer zo die motor", doelt hij op het wegvallen van het vermogen.

De ziel van de sport

Hoewel mede-tafelgast Rob van Someren benadrukt dat de sport altijd antwoorden vindt op nieuwe uitdagingen en reglementen, blijft het gevoel van onbehagen overheersen bij de analisten aan tafel. Het feit dat coureurs nu vaker moeten 'liften en coasten' om de elektrische systemen op te laden, strookt volgens de heren niet met de essentie van de koningsklasse. Voor Verschuur wegen de 120 inhaalacties dan ook niet op tegen het verlies aan pure snelheid en het authentieke racegevoel dat de Formule 1 jarenlang kenmerkte.

