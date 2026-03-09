Max Verstappen gaat dit jaar deelnemen aan de beruchte 24h Nürburgring in Duitsland en dat mogen de fans van Red Bull Racing weten ook. Het team heeft een bijzondere video geplaatst waarmee zijn deelname aan de race bekend is gemaakt.

Op maandag kwam dan eindelijk het langverwachte nieuws naar buiten dat Verstappen komend jaar gaat deelnemen aan de 24 uursrace op de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen zal de komende maand al gaan rijden tijdens de NLS2, om daar op 21 maart waardevolle kilometers te maken richting de race zelf in mei. Het team van Red Bull besloot om dit nieuws wel op een hele bijzondere manier bekend te maken. In een video met Adam Christodoulou, voormalig winnaar van de race in 2016, wordt het nieuws op originele wijze gepresenteerd.

