Verstappen

Red Bull plaatst gave video voor deelname Verstappen aan 24h Nürburgring

Verstappen — Foto: © Mercedes-Benz AG

Red Bull plaatst gave video voor deelname Verstappen aan 24h Nürburgring

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen gaat dit jaar deelnemen aan de beruchte 24h Nürburgring in Duitsland en dat mogen de fans van Red Bull Racing weten ook. Het team heeft een bijzondere video geplaatst waarmee zijn deelname aan de race bekend is gemaakt.

Op maandag kwam dan eindelijk het langverwachte nieuws naar buiten dat Verstappen komend jaar gaat deelnemen aan de 24 uursrace op de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen zal de komende maand al gaan rijden tijdens de NLS2, om daar op 21 maart waardevolle kilometers te maken richting de race zelf in mei. Het team van Red Bull besloot om dit nieuws wel op een hele bijzondere manier bekend te maken. In een video met Adam Christodoulou, voormalig winnaar van de race in 2016, wordt het nieuws op originele wijze gepresenteerd.

