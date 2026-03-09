Na de bewogen seizoensopener in Australië strijkt het Formule 1-circus neer op het Shanghai International Circuit voor de Grand Prix van China. Van 13 tot en met 15 maart kunnen de coureurs rekenen op overwegend mild en droog voorjaarsweer tijdens het eerste sprintevenement van dit seizoen.

Het weekend in Shanghai markeert een belangrijk punt op de kalender na de eerste race in Australië, die werd gewonnen door George Russell. Max Verstappen kende daar een indrukwekkende inhaalrace van de twintigste naar de zesde plaats en zal in China op zoek gaan naar eerherstel. Er wordt bovendien met spanning gekeken naar de prestaties van Oscar Piastri, die de editie van 2025 op zijn naam schreef. Naast de hoofdrace op zondag staat ook de eerste sprintrace van het jaar op het programma, wat zorgt voor een extra uitdagend tijdschema voor de teams en coureurs.

Weersverwachting

De omstandigheden op de baan zullen dit weekend een rol spelen, mede door de relatief lage baantemperaturen die tussen de 20°C en 25°C worden verwacht. Pirelli heeft de C2, C3 en C4-compounds geselecteerd voor dit weekend, maar er wordt rekening gehouden met 'graining' als een belangrijk risico op het Chinese asfalt. Dit kan de teams dwingen tot een tweestopstrategie, terwijl de luchtvochtigheid op zondag kan oplopen tot 73 procent, wat invloed kan hebben op de koeling van de power units en de aerodynamische efficiëntie.

Wat betreft de neerslag lijkt het weekend grotendeels droog te verlopen. Op vrijdag en zaterdag is het zonnig met temperaturen tussen de 13°C en 16°C en een regenkans van slechts 5 tot 10 procent. Voor de racedag op zondag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op neerslag naar ongeveer 20 procent bij een temperatuur tussen de 7°C en 13°C. De wind waait hoofdzakelijk uit het noorden tot noordoosten met een snelheid van 10 tot 15 km/u, wat kan zorgen voor een verraderlijke bries op de lange rechte stukken van het circuit.

