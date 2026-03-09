Het Formule 1-circus maakt zich klaar voor de tweede race van het seizoen. Na de seizoensopener in Australië reist het peloton af naar het Shanghai International Circuit voor de Grand Prix van China. Dit weekend markeert bovendien het eerste Sprint-weekend van het jaar, wat betekent dat de actie vanaf de eerste dag op het hoogste niveau ligt.

George Russell voert momenteel het kampioenschap aan na een dominante overwinning in Melbourne, waar Mercedes met Kimi Antonelli op de tweede plaats direct een visitekaartje afgaf in het nieuwe tijdperk van de sport. Max Verstappen liet in de openingsrace zien dat er met hem niet te spotten valt door vanaf de twintigste plek op de grid op te klimmen naar de zesde positie. Voor Oscar Piastri, de winnaar in China van vorig jaar, is het een weekend van eerherstel nadat hij in Australië nog voor de start uitviel.

Shanghai International Circuit

Het Shanghai International Circuit, ontworpen door Hermann Tilke, heeft de unieke vorm van het Chinese karakter 'Shang'. Het 5,451 kilometer lange circuit staat bekend om zijn uitdagende eerste bocht die steeds nauwer wordt en een van de langste rechte stukken op de kalender van maar liefst 1,2 kilometer. De coureurs leggen op zondag 56 ronden af op de baan die in totaal zestien bochten telt.

Tijdschema Grand Prix van China

Vanwege het tijdsverschil met China moeten de Nederlandse fans de wekker vroeg zetten. Het weekend trapt op vrijdag 13 maart om 04:30 uur af met de eerste en enige vrije training. Later die ochtend, om 08:30 uur, gaan de coureurs de baan op voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag 14 maart wordt om 04:00 uur de sprintrace verreden, waarna om 08:00 uur de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma staat. De Grand Prix van China, het hoofdgerecht van het weekend, begint op zondag 15 maart om 08:00 uur.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 13 maart

04:30 uur: Eerste vrije training

08:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 14 maart

04:00 uur: sprintrace

08:00 uur: Kwalificatie

Zondag 15 maart

08:00 uur: Grand Prix van China

