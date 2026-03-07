Max Verstappen staat voor een enorme uitdaging tijdens de Grand Prix van Australië. Door een crash in de kwalificatie van vandaag moet de Nederlander morgen vanaf de twintigste positie aan de race beginnen. Het is de vierde keer in zijn Formule 1-carrière dat hij vanaf deze plek op de grid vertrekt. Hoe liep dat in her verleden?

De crash in Melbourne van vandaag was het gevolg de nieuwe wagens. Een softwarefout in de achteras zorgde ervoor dat Verstappen in Q1 de controle verloor en in de muur eindigde, waardoor hij geen tijd kon neerzetten. Hoewel Valtteri Bottas nog een gridstraf had openstaan van vorig jaar, trok de FIA deze op het laatste moment in. Hierdoor start de Fin op de negentiende plek en schuift Verstappen niet een plekje op. De Limburger gaat het nieuwe seizoen hierdoor met een flinke achterstand op de grid van start.

De eerste keer achteraan

Het is niet de eerste keer dat Verstappen bij Red Bull vanaf deze positie - voor het tijdperk Cadillac de allerlaatste positie op de grid - van start gaat. De eerste keer dat Verstappen bij zijn huidige team [hij begon voor Toro Rosso in 2015 op Monza ook vanaf P20] officieel vanaf P20 moest starten, was tijdens de Grand Prix van Monaco in 2018. Destijds ging het mis tijdens de derde vrije training, waarbij hij zijn auto zwaar beschadigde. De monteurs kregen de bolide niet op tijd klaar voor de kwalificatie, waardoor hij achteraan moest aansluiten. Op het nauwe stratencircuit, waar inhalen nagenoeg onmogelijk wordt geacht, wist hij toch knap op te klimmen naar de negende plaats en zo alsnog twee punten uit het vuur te slepen.

Legendarische inhaalrace in Sotsji

De meest memorabele inhaalrace vanaf de laatste plek vond plaats in 2021. Tijdens de Grand Prix van Rusland incasseerde Verstappen een gridstraf voor een volledige motorwissel, wat hem wederom op de twintigste startplek deed belanden. In een spectaculaire slotfase, waarin de regen een hoofdrol speelde, maakte hij in ronde 48 de overstap naar intermediate banden. Terwijl anderen gokten door op slicks buiten te blijven, schoot Verstappen naar voren en eindigde hij de race wonder boven wonder als tweede achter Lewis Hamilton. Hiermee beperkte hij de schade in het kampioenschap dat jaar tot een minimum.

Kansen op zondag?

Statistisch gezien is de race in Rusland zijn grootste officiële grid-comeback tot nu toe, met een winst van maar liefst achttien posities. Verstappen heeft een uniek record in handen door op het podium te zijn geëindigd vanaf zeventien verschillende startposities, waaronder dus P20. Hoewel hij vaker buiten de top vijftien startte, zoals vorig jaar in Brazilië waar hij vanuit de pitstraat naar de derde plek reed, blijft de prestatie in Sotsji een ijkpunt voor wat er mogelijk is vanaf P20. Voor de race van morgen in Australië zijn de ogen opnieuw op de Nederlander gericht. Verstappen verloor vorig jaar de wereldtitel met slechts twee punten verschil aan Lando Norris en zal gebrand zijn om ondanks de crash van vandaag direct weer aan te sluiten bij de top. Of de RB22 in de race wel de betrouwbaarheid en snelheid toont die nodig is voor een nieuwe inhaalrace, zal morgen moeten blijken op het circuit van Albert Park.

