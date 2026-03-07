Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Fernando Alonso is zeer bezorgd over de betrouwbaarheid van de Aston Martin aan de vooravond van de seizoensopener in Australië. De Spanjaard is duidelijk over de aanpak van het team: bij het minste of geringste probleem moet de auto direct aan de kant worden gezet om grotere schade voor de rest van het jaar te voorkomen.

De zorgen van Alonso komen niet uit de lucht vallen. Tijdens de voorbereidingen op de eerste Grand Prix van dit jaar bleek de auto herhaaldelijk onbetrouwbaar. "We zullen per ronde flexibel moeten zijn en de situatie constant monitoren”, zegt Alonso na de kwalificatie. "Zoals Adrian [Newey] gisteren zei, we hebben een tekort aan onderdelen. Dat is geen geheim.", zo citeert Motorsport.com Alonso. De coureur benadrukt dat er geen ruimte is voor risico's tijdens de race op het Albert Park Circuit. "Volgende week rijden we al in China. Hopelijk kunnen we zoveel mogelijk ronden rijden en misschien bijna de hele race uitrijden. Maar bij het eerste teken dat er mogelijk iets mis is, kunnen we het risico niet nemen om door te rijden totdat er grote schade ontstaat en we ook volgend weekend in de problemen komen. We moeten dus heel flexibel zijn."

Technische crisis

De problemen bij het team uit Silverstone lijken dieper te zitten dan alleen een weigerende motor. De AMR26 kampt met extreme trillingen die door het stijve chassis direct worden doorgegeven aan de cockpit. Dit zorgt niet alleen voor mechanische risico's voor de batterij en de versnellingsbak, maar levert ook fysieke gevaren op voor de coureurs. Er wordt zelfs gevreesd voor zenuwschade aan de handen van de rijders. Daarnaast kampt het team met een nijpend tekort aan reserveonderdelen; er zouden voor dit gehele weekend slechts twee functionerende batterijen beschikbaar zijn. De situatie binnen de renstal lijkt hiermee uiterst precair aan het begin van het nieuwe tijdperk voor het team.

Motivatie

De startopstelling voor de race van morgen laat zien hoe groot de uitdaging is voor het team. Alonso moet na een moeizame kwalificatie vanaf de zeventiende positie vertrekken, wat dan toch zelfs beter was dan verwacht: "De monteurs hebben de afgelopen zes weken dag en nacht gewerkt en constant krachtbronnen vervangen. Als je dan de baan op gaat en je zit tussen een paar auto’s in plaats van helemaal achteraan, voelt dat toch iets beter. Misschien is dat genoeg om weer wat motivatie aan te wakkeren in de garage.