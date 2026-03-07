Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

We zitten nog middenin het raceweekend in Australië, maar met meer dan een schuin oog wordt er ook gekeken naar de situatie in het Midden-Oosten. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië staan onder druk - en met de recente ontwikkelingen aldaar is de situatie alleen maar nijpender geworden. In de tussentijd dreigt president Donald Trump met een "volledige vernietiging en zekere dood" van Iran.

Over pakweg een maand zou het Formule 1-circus in het vliegtuig moeten zitten richting Sakhir. En dat terwijl de Iraanse bommen en raketten nog bijna dagelijks inslaan in Bahrein. Iran zegt zich met de aanvallen in haar buurlanden enkel te richten op Amerikaanse faciliteiten, maar bijkomende schade en slachtoffers zijn niet uitgesloten. Gisteren waren er nog Iraanse aanvallen op een hotel en twee woongebouwen in de hoofdstad, zo liet het Bahreinse ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Ook de Bahrain Petroleum Company werd onder vuur genomen, waarvan beelden rondcirculeren op het internet.

Bahrein sluit haar luchtruim na verhoogd risico op aanvallen

Vanwege de toenemende spanningen en het risico op meer aanvallen, heeft Bahrein besloten haar luchtruim te sluiten. Luchtvaartmaatschappijen die in de Golfregio actief zijn, zijn gedwongen hun operationele procedures aan te passen. De Golfregio speelt een cruciale rol in de wereldwijde luchtvaart en fungeert als brug tussen Europa, Azië, Afrika en Australië. Belangrijke luchthavens zoals Dubai International Airport, Hamad International Airport en Zayed International Airport verwerken jaarlijks miljoenen transitpassagiers. Alleen al hierom wordt het voor de Formule 1 een nachtmerrie om alles en iedereen in Bahrein te krijgen.

MAJOR BREAKING: Iran has apparently struck the Bahrain Petroleum Company in Bahrain. The Facility is now reportedly on fire, and Oil has just spiked another $1.00 per barrel since this news.



Additionally, reports indicate that Iran may have also struck United States Military… pic.twitter.com/Zcmtih6IBv — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 5, 2026

Logistiek drama dreigt voor F1 en betrokken partners

Wanneer luchthavens of het luchtruim in deze corridor worden gesloten, hebben luchtvaartmaatschappijen vaak moeite om efficiënte alternatieve routes te vinden. Langere omwegen verhogen de brandstofkosten, de vliegtijden en de operationele complexiteit, en beperken bovendien het aantal vluchten dat luchtvaartmaatschappijen kunnen uitvoeren. Dit maakt het voor de teams, coureurs, maar ook alle betrokken partners en personeel bij de Formule 1 een logistiek drama.

Veiligheid niet gegarandeerd na dreiging Trump

Om over de veiligheid nog maar te zwijgen. Bahrein, maar ook Saoedi-Arabië, melden bijna dagelijks aanvallen vanuit Iran. En dat deze oorlog op korte termijn afzwakt of zelfs ophoudt, is een utopie. 'President Donald Trump heeft Iraniërs gedreigd met nog zwaardere aanvallen waarbij ook meer groepen mensen of plaatsen doelwit worden. Trump zei dat "gebieden en groepen mensen die tot nu toe niet als doelwit werden beschouwd, serieus worden overwogen voor volledige vernietiging en zekere dood". Dat is volgens hem het gevolg van de houding van Iran', zo meldt De Telegraaf.

Iraanse president zegt buurlanden te willen ontzien

Een lichtpuntje in de opgelaaide oorlog is wellicht dat de Iraanse president Masoud Pezeshkian 'sorry' heeft gezegd tegen haar getroffen buurlanden, zo meldt Al Jazeera. Hij stelt dat Iran hen enkel nog zal aanvallen als er daadwerkelijke aanvallen vanuit die landen richting Iran worden uitgevoerd, meestal vanuit Amerikaanse basissen. Dat zou in theorie betekenen dat het in landen als Bahrein en Saoedi-Arabië wat rustiger zou kunnen worden, maar enkel als de Verenigde Staten vanuit daar dus geen aanvallen meer uitvoeren. En daar wringt de schoen: Trump wil de aanvallen juist intensiveren.

BREAKING: Iran's interim leadership council has approved that neighbouring countries will no longer be attacked unless an attack on Iran originates from them, President Masoud Pezeshkian has said.



🔴 LIVE updates: https://t.co/OaSwu5wRUm pic.twitter.com/i9NCtfD0mi — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 7, 2026

Waarom wacht de Formule 1 met het nemen van een beslissing?

Alle seinen staan momenteel op rood voor de Formule 1 om af te reizen naar het Midden-Oosten, als het logistiek gezien überhaupt al gaat lukken om alle vracht die kant op te krijgen. Waarom neemt de F1 dan geen duidelijk standpunt in en annuleren ze de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat heeft alles met geld te maken. Wanneer de Formule 1 zelf de stekker eruit trekt, dan plegen zij contractbreuk en kunnen er rechtszaken volgen. Daarnaast zou het annuleren van deze races de sport meer dan 100 miljoen dollar kunnen kosten, omdat het businessmodel nog steeds grotendeels leunt op raceorganisatievergoedingen en mediarechten.

Andersom geldt in principe hetzelfde: als de organisaties van Bahrein en Saoedi-Arabië zelf de stekker eruit trekken, zal dat voor hen ook in de papieren lopen. Men wacht dus in feite totdat de autoriteiten aldaar ingrijpen. Want wanneer dat gebeurt, is er sprake van overmacht en kunnen beide partijen onder hun verplichtingen uit.

Verstappen en co. niet naar Midden-Oosten is de veiligste optie

Als veiligheid het enige zou zijn waar men om zou geven, dan waren de twee races in het Midden-Oosten nu al afgeblazen. Er speelt echter ook een commercieel belang - en daarom duurt het zo lang. Maar wie de huidige ontwikkelingen omtrent Iran een beetje in de gaten houdt, weet dat de kans klein is dat we over een paar weken een vredevol Midden-Oosten gaan zien. Verstappen en consorten kunnen dus beter gewoon wegblijven uit het oorlogsgebied.

Op de achtergrond zou de Formule 1 al in gesprek zijn met Portimão en Imola om eventueel vervangende races te organiseren, maar de tijd is schaars, zeker als een definitieve beslissing nog veel langer op zich laat wachten. De kans is dan ook uiterst reëel dat de Formule 1 in de maand april helemaal niet racet. En dat zal Verstappen, zeker na zijn kwalificatiedrama in Melbourne, waarschijnlijk een worst zijn. Des te meer tijd heeft hij dan om dingen te doen die hij wél leuk vindt.