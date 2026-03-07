close global

VIDEO | Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie: "Nog nooit zoiets meegemaakt" l GPFans News

Famke Stevering

Voor Max Verstappen kent het nieuwe seizoen een slechte start. De Nederlander begon zaterdagochtend aan de kwalificatie, maar bij het aanremmen voor de eerste bocht blokkeerden de achterbanden en vloog de Red Bull Racing-coureur in de bandenstapels.

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

  • 1 uur geleden
  • 10
Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

  • Vandaag 06:14
  • 11
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

  • 2 uur geleden
  • 8
Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

  • Gisteren 08:57
  • 9
Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthult vliegreis boven Saoedi-Arabië

Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthult vliegreis boven Saoedi-Arabië

  • 3 maart 2026 15:51
  • 7
Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Australië

Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Australië

  • 1 uur geleden

09:43
Mercedes krijgt boete van FIA na kwalificatie voor Grand Prix van Australië
09:29
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'
09:22
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
09:04
Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Australië
08:48
Gemengde gevoelens bij Red Bull na crash Verstappen: "We maakten ons zorgen"
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg" Verstappen is niet happy

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

53 minuten geleden 5
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers' Kritiek op Verstappen

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

1 uur geleden 10
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026 Kwalificatie in Melbourne

Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026

2 uur geleden
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli Samenvatting VT3

Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli

Vandaag 03:52
