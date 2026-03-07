VIDEO | Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie: "Nog nooit zoiets meegemaakt" l GPFans News
Voor Max Verstappen kent het nieuwe seizoen een slechte start. De Nederlander begon zaterdagochtend aan de kwalificatie, maar bij het aanremmen voor de eerste bocht blokkeerden de achterbanden en vloog de Red Bull Racing-coureur in de bandenstapels.
09:29
09:22
VIDEO | Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
